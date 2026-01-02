  1. استانها
  2. کرمان
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۳۰

حال وهوای گلزار شهدای کرمان در شب شهادت حاج قاسم سلیمانی

کرمان- در این ویدئو حال هوای زائران مزار شهید سردار سلیمانی را در شب سالگرد شهادت این سردار سپاه اسلام مشاهده کنید.

