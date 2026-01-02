https://mehrnews.com/x3b3Y9 ۱۲ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۳۰ کد خبر 6710704 استانها کرمان استانها کرمان ۱۲ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۳۰ حال وهوای گلزار شهدای کرمان در شب شهادت حاج قاسم سلیمانی کرمان- در این ویدئو حال هوای زائران مزار شهید سردار سلیمانی را در شب سالگرد شهادت این سردار سپاه اسلام مشاهده کنید. دریافت 24 MB کد خبر 6710704 کپی شد مطالب مرتبط زائران خارجی مرقد شهید سلیمانی چه می گویند؟ گرامی داشت ولادت امام علی (ع) در جوار مزار حاج قاسم طنین ندای «هیهات من الذله» در جوار مزار شهید سلیمانی شور عاشقی موج می زند؛ پایتخت مقاومت، میزبان عاشقان مکتب سلیمانی گلزار شهدای کرمان مملو از زائران در آستانه سالگرد شهادت سردار سلیمانی احترام نظامی زائران حاج قاسم به پرچم ایران در ساعت شهادت سردار مراسم ششمین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی در آستانه اشرفیه گلزار شهدای کرمان مملو از زائران مزار سردار شهید سلیمانی کرمان در آستانه سالگرد شهادت سردار شهید قاسم سلیمانی برچسبها کرمان گلزار شهدای کرمان قاسم سلیمانی ایرانمرد شهید سلیمانی
نظر شما