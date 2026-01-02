برگزاری بیش از ۷۲۰ جشن میلاد امیرالمؤمنین(ع) در گلستان

حجت‌الاسلام عباسعلی گرزین در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرا رسیدن ۱۳ رجب، سالروز ولادت باسعادت مولود کعبه، امیرالمؤمنین علی (ع)، اظهار کرد: امشب و فردا هم‌زمان با این مناسبت بزرگ، بیش از ۷۲۰ برنامه جشن و شادی در نقاط مختلف استان گلستان برگزار می‌شود.

وی افزود: از این تعداد، ۲۹۰ برنامه در گرگان، ۸۰ برنامه در گنبدکاووس، ۴۰ برنامه در علی‌آباد کتول، ۳۸ برنامه در بندرگز، ۲۲ برنامه در آق‌قلا، ۱۰ برنامه در بندرترکمن، ۴۰ برنامه در کردکوی، ۳۲ برنامه در مینودشت، ۱۶ برنامه در کلاله، ۱۳ برنامه در گالیکش، ۴۶ برنامه در رامیان، ۴۶ برنامه در خان‌ببین و بخش فندرسک و ۳۸ برنامه در آزادشهر تدارک دیده شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با تأکید بر محتوای این برنامه‌ها گفت: ولادت امیرالمؤمنین (ع) فرصتی مغتنم برای بازخوانی شخصیت جامع آن حضرت است؛ شخصیتی که نماد عقلانیت، عدالت، شجاعت، معنویت، دفاع از مظلومان و حفظ انسجام و اتحاد امت اسلامی در تاریخ بشریت به شمار می‌رود.

گرزین افزود: حضرت علی (ع) تنها امام شیعیان نیست، بلکه الگوی عدالت‌خواهی برای همه انسان‌هاست و تولد ایشان در خانه کعبه، نشانه جایگاه منحصربه‌فرد این امام همام در تاریخ بشریت و جهان اسلام است.

وی خاطرنشان کرد: جشن‌های میلاد امیرالمؤمنین (ع) با رویکرد تعمیق معرفت دینی، تقویت پیوندهای اجتماعی و ترویج سبک زندگی علوی برگزار می‌شود و تلاش شده است تا اقشار مختلف مردم، به‌ویژه جوانان و نوجوانان، در این برنامه‌ها مشارکت فعال داشته باشند.