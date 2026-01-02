سیره علوی و مکتب شهید سلیمانی الگوی مدیران و مدافعان جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیداسمعیل حسینی مازندرانی شامگاه جمعه در مراسمی به مناسبت میلاد با سعادت حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) و سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، در جمع مردم فریدونکنار اظهار کرد: امام علی (ع) پدر امت، معمار وحدت و تجسم عینی عدالت اسلامی است و سیره علوی باید چراغ راه همه مدیران و مسئولان نظام اسلامی قرار گیرد.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره امیرالمؤمنین (ع) افزود: مدیریت جهادی، مردمی‌بودن، دوری از برتری‌جویی و مبارزه بی‌امان با فساد از مهم‌ترین درس‌های مکتب علوی است که امروز بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز داریم.

رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی استان مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، این شهید والامقام را تجسم عملی ارزش‌های علوی در دوران معاصر دانست و گفت: اخلاص، ساده‌زیستی، دوری از قدرت‌طلبی، ولایتمداری و دفاع از مستضعفان، از برجسته‌ترین ویژگی‌های شخصیتی شهید سلیمانی بود که او را به الگویی ماندگار تبدیل کرد.

وی با اشاره به تهدیدات دشمنان در قالب جنگ ترکیبی، شناختی و روانی تصریح کرد: دشمن امروز با ابزار رسانه، فضای مجازی و ترویج سبک زندگی غربی به دنبال تضعیف ایمان و وحدت ملی است، اما جوانان ما با بصیرت و الگوگیری از بزرگان دین و انقلاب، در برابر این هجمه‌ها ایستادگی می‌کنند.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی با اشاره به برخی تحرکات علیه امنیت عمومی تأکید کرد: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه در استان مازندران، خود را ادامه‌دهنده راه شهدا و مجری منویات مقام معظم رهبری می‌داند و هرگونه ناامنی و بی‌ثباتی را برنمی‌تابد و با عوامل آن قاطعانه برخورد خواهد کرد.

وی همچنین به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور آمریکا واکنش نشان داد و گفت: این سخنان مداخله‌جویانه و سخیف، نشان‌دهنده روحیه استکباری آمریکا و بی‌اعتنایی این کشور به حقوق ملت‌هاست؛ تاریخی که گواه نقش آمریکا در جنگ، ناامنی و کشتار ملت‌های مختلف از جمله ایران، عراق و افغانستان است.

رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی استان مازندران در پایان خاطرنشان کرد: چنین تهدیدهایی نه‌تنها خللی در اراده ملت ایران ایجاد نمی‌کند، بلکه عزم ملی برای حفظ دستاوردها را بیشتر می‌کند.