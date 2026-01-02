تجلی همدلی مردم و نیروهای امنیتی در ملایر

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با میلاد باسعادت حضرت علی (ع)، جمعی از شهروندان ملایری با توزیع شیرینی از زحمات و تلاش‌های خادمان امنیت و نیروهای نظامی و انتظامی قدردانی کردند.

این اقدام خودجوش در راستای قدردانی از خدمات بی‌وقفه نیروهای امنیتی و انتظامی در حفظ آرامش و امنیت شهر ملایر انجام شد و شهروندان با این حرکت نمادین حمایت و همراهی خود را با مدافعان امنیت اعلام کردند.

حاضران در این برنامه ضمن تبریک میلاد امام علی (ع)، با تأکید بر نقش مؤثر نیروهای نظامی و انتظامی در تأمین نظم و امنیت عمومی، انزجار خود را از هرگونه اقدام خرابکارانه و مخل امنیت اعلام کردند.

شهروندان ملایری همچنین از تلاش‌های شبانه‌روزی خادمان امنیت در صیانت از جان و مال مردم قدردانی کرده و بر لزوم حفظ وحدت، همدلی و همراهی مردم با نیروهای امنیتی و انتظامی تأکید کردند.

این اقدام مورد استقبال شهروندان قرار گرفت و به عنوان نمادی از همبستگی مردم و نیروهای حافظ امنیت در ملایر ارزیابی شد.