دولت برای رفع موانع و توسعه بازار با صنعت پوشاک همکاری کند

قادر آشنا رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، در گفتوگو با خبرنگار مهر، گفت: در حوزهای که ما فعالیت میکنیم، یعنی طراحی مد و لباس اسلامی و پوشاک موضوع بسیار مهمی است که باید به آن توجه ویژهای داشته باشیم. اخیراً در دو نمایشگاه که با فاصلهای حدود ۲۰ روز افتتاح شدند، نمایشگاه خردهفروشی ریتیل شو و دیگری نمایشگاهی که از ۱۲ تا ۱۵ با عنوان سیزدهمین نمایشگاه پوشاک در حال برگزاری است، آنچه در این نمایشگاهها از تولیدکنندگان ایرانی دیدم، واقعاً قابل تحسین بود. پارچههای باکیفیت و لباسهایی که دوختند و طرحهایی که به نمایش گذاشتند، از نظر کیفیت و طراحی، فوقالعاده و قابل رقابت با محصولات خارجی هستند. باید اذعان کرد که گردش مالی بسیار بالایی در صنعت پوشاک ایران وجود دارد و امروز صنعت پوشاک ما به سمت خودکفایی پیش رفته است. برای همه سنین، سلیقهها و نیازها، پوشاک تولید میشود.
وی یادآور شد: به عنوان دولت، قطعاً باید به این صنعت توجه کنیم. اگر موانعی در مسیر تولید، طراحی یا برگزاری رویدادهای این صنعت وجود دارد، باید کمک و تسهیلگری کنیم تا این موانع برطرف شوند. هدف من از حضور در این نمایشگاهها، گفتوگوی مستقیم با تولیدکنندگان و شنیدن دغدغهها و مشکلات آنها بود.
رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور گفت: در سیزدهمین نمایشگاه پوشاک جلسهای با حضور سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و بسیاری از بزرگان این عرصه ترتیب دادیم و بررسی کردیم که در حد وظایف و مقدورات خود، چگونه میتوانیم به تولیدکنندگان کمک کنیم؛ چه در حوزه اصلاح، بازنگری یا ادغام قوانین و مقررات لازم، و چه در رفع موانعی که بر سر راه فعالان این صنعت وجود دارد. هر کاری که از دستمان برآید، انجام خواهیم داد.
میان کارگروه ساماندهی مد و لباس و اصحاب تولید پوشاک ایرانی، ارتباط مؤثر و خوبی برقرار است
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه میان کارگروه ساماندهی مد و لباس و اصحاب تولید پوشاک ایرانی، ارتباط مؤثر و خوبی برقرار است و ما این تعامل را فال نیک میگیریم و امیدواریم بتوانیم گرهگشایی کنیم. بنابراین، هر کاری که از دستمان برآید، دریغ نخواهیم کرد و تمام تلاش خود را به کار میبندیم تا انشاءالله این نشستها و همکاریها تداوم یابد.
آشنا گفت: هماکنون کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور بهصورت فعال و با جلسات منظم در حال پیگیری مأموریتهای خود است. علاوه بر این، در چند استان کشور مانند اصفهان، خراسان رضوی، البرز و قزوین، کارگروههای استانی مد و لباس راهاندازی شدهاند. برنامهریزی کردهایم تا پایان سال، در بخش عمدهای از استانهای کشور، این کارگروهها تشکیل شوند تا هماهنگی و همراهی لازم بین دستگاههای دولتی و اصناف مرتبط با پوشاک در سراسر کشور برقرار شود.
وی افزود: در همین راستا، چند جلسه نیز با کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی برگزار کردهایم. در یکی از این جلسات که با حضور اعضای کارگروه در مجلس تشکیل شد، بحثهای بسیار خوب و سازندهای صورت گرفت. نمایندگان مجلس نیز از نزدیک با مسائل و نیازهای این صنعت آشنا شدند و گفتوگوهای مثبتی انجام شد تا بتوانیم همافزایی لازم را برای پیشرفت این صنعت مورد اقبال کشور ایجاد کنیم.
رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور گفت: بحث معافیت مالیاتی چادر و مانتو زمانی مطرح شد که پس از ابلاغ، نیاز به بررسی قانونی داشت. در قانون، ارجاعی به ماده دیگری داده شده بود که طبق آن، مؤسسات دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه تولید پوشاک عفاف و حجاب از جمله چادر، از مالیات معاف هستند. اما در عمل تولیدکنندگان چادر، مجوز مؤسسه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نداشتند و این یک چالش قانونی ایجاد کرده بود.
پیشنهاد ارائه طرح «شیما» به عنوان معیار مجوز تولیدکنندگان برای بهرهمندی از معافیت مالیاتی
وی یادآور شد: ما برای رفع این مشکل، دو جلسه با سازمان مالیاتی، جلساتی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیز با نمایندگان مجلس برگزار کردیم. پس از بحثهای متعدد، راهحلی پیشنهاد کردیم؛ از آنجایی که مشخصاً پارچه چادر تقریباً شناختهشده است و قانون نگفته مجوز باید از کجا گرفته شود، پیشنهاد دادیم که طرح «شیما» به عنوان معیار مجوز تولیدکنندگان برای بهرهمندی از معافیت مالیاتی پذیرفته شود. خوشبختانه این پیشنهاد در حال پیگیری است و گشایشی در این زمینه ایجاد شده است. آخرین وضعیت را دقیقاً نمیتوانم اعلام کنم، چون در مرحله جمعبندی نهایی میان کمیسیون فرهنگی مجلس و سازمان مالیاتی است. به محض نتیجهگیری، اطلاعرسانی خواهد شد.
آشنا با اشاره به حمایت از تولیدکنندگان در شرایط کنونی گفت: ما پیگیر بحث معافیتهای مالیاتی و رفع موانع هستیم. همچنین درصدد هستیم صدور مجوزها در استانها را تسهیل کنیم تا تولیدکنندگان نیاز کمتری به مراجعه به تهران داشته باشند. در همین راستا، به استانها ابلاغ کردهایم که در حد امکان مجوزها به صورت محلی صادر شوند، چرا که قانون منعی برای این کار ندارد.
وی خاظرنشان کرد: درباره فصل فروش عید نوروز که کمتر از سه ماه دیگر فرا میرسد، برای فروشگاههای مرتبط با حجاب و پوشاک، هنوز جمعبندی نهایی صورت نگرفته است. انشاءالله در جلسات آینده کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور به نتیجه خواهد رسید و حتماً اطلاعرسانی لازم انجام میشود. همراهی خوبی در استانها وجود دارد و امیدواریم با همافزایی بیشتر، بتوانیم حمایت مؤثری از فعالان این صنعت داشته باشیم.
