نظر تولیدکنندگان درباره کارگروه مد و لباس؛ روابط پشت پرده ارجحیت دارد

خبرگزاری مهر؛ گروه فرهنگ و ادب - زینب رازدشت: با نزدیک شدن به تغییرات مدیریتی در کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، تولیدکنندگان و فعالان صنعت پوشش اسلامی با بیان انتظارات خود از رئیس آینده، خواستار تحولی اساسی در این حوزه هستند. بررسی چالش‌های پیش روی این صنعت نشان می‌دهد که حل مشکلات موجود نیازمند همکاری همه جانبه بین طراحان، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان است.

تولیدکنندگان پیشکسوت که سال‌هاست در این عرصه فعالیت می‌کنند، بر انتخاب مدیری تأکید دارند که علاوه بر آشنایی عمیق با چالش‌های میدانی، دارای ویژگی‌هایی همچون دلسوزی و عمل‌گرایی در مواجهه با مشکلات تولیدکنندگان، توانایی ایجاد زنجیره تولید یکپارچه از طراحی تا عرضه، توجه به الگوی پوشش کاربردی که پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه و حمایت واقعی از تولیدکنندگان خوش‌نام و با سابقه داشته باشد.

محمدپور: ۲۲ ارگان دولتی بودجه‌هایی برای حجاب و عفاف دارند، اما عملاً هیچ اقدام مؤثری انجام نمی‌دهند و همه بار بر دوش تولیدکنندگان است این خواسته‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که به گفته فعالان این حوزه، نبود نگاه جامع در مدیریت قبلی موجب شده صنعت پوشش اسلامی کشور از بسیاری ظرفیت‌های خود استفاده نکند. تولیدکنندگان امیدوارند با انتخاب فردی شایسته، شاهد تحولی اساسی در این صنعت باشند.

به همین بهانه با چند تن از تولیدکنندگان و فعالان حوزه پوشاک به گفت‌وگو نشستیم تا مطالبه‌های‌شان را از رئیس جدید کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور داشته باشند.

رئیس جدید کارگروه ساماندهی مد و لباس باید با رأی‌گیری فعالان حوزه پوشاک انتخاب شود

معصومه ناجی تولیدکننده محصولات حجاب و فعال پیشکسوت این حوزه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به بیان دغدغه‌ها و تجربیات خود پرداخت. او که ۲۵ سال سابقه فعالیت در زمینه طراحی و تولید پوشش اسلامی دارد، از چالش‌های این مسیر و انتظاراتش از مسئولان گفت.

ناجی با اشاره به پیشینه هنری خود گفت: از قدیمی‌ترین فعالان این حوزه هستم. ۲۵ سال پیش با واردات لباس از ترکیه شروع کردم، اما با توجه به تحصیلاتم در رشته طراحی، به تولید روسری و چادر در ایران علاقه‌مند بودم و قصد داشتم چنین اتفاقی را در کشور خودم رقم بزنم. با حمایت آقای قبادی رئیس وقت کارگروه ساماندهی مد و لباس، طرح‌هایم را در این زمینه ارائه دادم، اما متأسفانه به دلیل مشکلات بسیار نتوانستم کار را ادامه دهم و مجبور به تغییر مسیر شدم.

مسعودشاهی: ما کارخانه‌هایی داریم که تولیدشان را کاهش داده‌اند، درحالی که پتانسیل تبدیل شدن به یک قطب تولید پوشاک را داریم. اگر این دو اصل الگوسازی پوشش متناسب با جامعه و ایجاد زنجیره تولید قوی محقق شود، می‌توانیم تحولی اساسی در صنعت پوشاک کشور ایجاد کنیم وی با بیان اینکه عمده فعالیتم بر روی عفاف و حجاب متمرکز بود، افزود: در آن سال‌ها مانتوهای مناسب برای بانوان محجبه کم بود، بنابراین ما طراحی‌هایی انجام دادیم که مورد استقبال قرار گرفت. همین موضوع باعث شد برند ناجی به عنوان نمادی از حجاب و عفاف شناخته شود.

ناجی با انتقاد از برخی مسئولان گفت: متأسفانه کسانی که در این حوزه تصمیم‌گیر هستند، اغلب دغدغه تولیدکنندگان را درک نمی‌کنند. بسیاری فقط برای دیده شدن می‌آیند و پس از مدتی کنار می‌روند. در حالی که ما به افرادی نیاز داریم که درد این حوزه را فهمیده باشند و دلسوزانه کار کنند.

وی افزود: صلاحیت رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور باید با نظر تولیدکنندگان و فعالان واقعی حوزه حجاب سنجیده شود، نه با روابط پشت پرده. متأسفانه تاکنون از ما مشورتی گرفته نشده، در حالی که کسی که می‌خواهد برای ما تصمیم بگیرد، باید با چالش‌های ما آشنا باشد.

این تولیدکننده گفت: آقای قبادی رئیس اسبق کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، تا حدی به حرف‌های ما گوش می‌داد و دغدغه‌هایمان را پیگیری می‌کرد، اما در کل هنوز کسی که واقعاً دلش برای تولیدکنندگان بسوزد، ندیده‌ایم.

وی در پایان خواستار شد: امیدوارم در آینده فردی دلسوز، کاربلد و مورد اعتماد تولیدکنندگان، رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور شود؛ کسی که به فکر رشد برندهای کوچک باشد و نه منافع شخصی. ما نمی‌خواهیم شاهد از بین رفتن تولیدکنندگان خوش‌نام باشیم. ان‌شاالله حق‌گذار باشد و فرد شایسته‌ای بر این صندلی بنشیند.

رئیس جدید کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور باید از نگاه تک بعدی خارج شود

وحید محمدپور تولیدکننده‌ای با ۲۷ سال سابقه در حوزه مد و لباس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: رئیس کارگروه مد و لباس کشور باید از نگاه تک‌بعدی خارج شود و همه ذی‌نفعان را ببیند؛ هم طراحان، هم تولیدکنندگان و هم عرضه‌کنندگان. متأسفانه در دوره‌های گذشته شاهد بودیم که تمرکز بیش از حد بر روی طراحان بود و حضور تولیدکنندگان کمرنگ شد. کسی که می‌خواهد این مسئولیت را بر عهده بگیرد، باید دغدغه‌های تمام بخش‌های این صنعت را درک کند.

وی افزود: ما امروز به راسته‌های تخصصی حجاب نیاز داریم. کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور باید از ظرفیت‌های خود برای پر کردن این خلأ استفاده کند. انجمن تولیدکنندگان محصولات حجاب با برگزاری نمایشگاه‌های فصلی مانند هدی و بخش عفاف و حجاب نمایشگاه قرآن تلاش کرده تا مردم مستقیماً از تولیدکنندگان خرید کنند و قیمت‌ها مناسب‌تر باشد. اما متأسفانه در برخی مراکز مانند پاساژ دلگشا، تولیدکنندگان با اجاره‌های سنگین مواجهند، در حالی که مسئولان نام خود را بر این اقدامات می‌زنند.

این تولیدکننده گفت: ۲۲ ارگان دولتی بودجه‌هایی برای حجاب و عفاف دارند، اما عملاً هیچ اقدام مؤثری انجام نمی‌دهند و همه بار بر دوش تولیدکنندگان است. انجمن تولیدکنندگان محصولات حجاب و عفاف تلاش می‌کند تا تولیدی‌ها تعطیل نشوند، اما مشکلاتی مانند واردات پارچه‌های بی‌کیفیت و گرانی مواد اولیه باعث شده چادرهای باکیفیت به قیمت گزاف به دست مصرف‌کننده برسد. کارگروه باید برای این مشکلات چاره‌اندیشی کند.

وی ادامه داد: کارگروه ساماندهی مد و لباس اگر نمی‌خواهد وارد عمل شود، حداقل اجازه دهد انجمن تولیدکنندگان محصولات حجاب به اتحادیه تبدیل شود تا بتواند درآمدزایی کند و مطالبه‌گری مؤثرتری داشته باشد. در حالی که حتی طراحان (که صنف نیستند) توانسته‌اند اتحادیه تشکیل دهند، چرا تولیدکنندگان حجاب، که یک صنف واقعی هستند، از این حق محروم باشند؟

محمدپور با اشاره به ویژگی‌های رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور گفت: رئیس جدید باید سابقه میدانی داشته باشد. باید از کف بازار آمده باشد و درد تولیدکنندگان را بداند. برنامه‌ریزی بلندمدت و طرح روشنی برای پنج سال آینده داشته باشد.

وی برخورداری از ارتباطات قوی را یکی دیگر از ویژگی‌های رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور دانست و گفت: رئیس جدید کارگروه باید توانایی گفت‌وگو با مقامات بالادستی (مثل وزیر) و جلب حمایت آن‌ها را داشته باشد. او نباید فقط برخی تولیدکنندگان را مورد توجه قرار دهد و بقیه را نادیده بگیرد. همچنین تحصیلات آکادمیک به همراه تجربه عملی در حوزه تولید داشته باشد. پایداری در شرایط سخت از دیگر ویژگی‌های رئیس جدید کارگروه است به این معنا که مانند دوران کرونا یا تحریم‌ها که بسیاری بدون حمایت دولتی مقاومت کردند.

این تولیدکننده گفت: امیدوارم رئیس جدید کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور بیاید و از ظرفیت همه ذی‌نفعان استفاده کند، جلسات بی‌حاصل را کنار بگذارد و خروجی عملی داشته باشد. ما سال‌هاست در جلسات مختلف شرکت می‌کنیم، اما نتیجه‌ای نمی‌بینیم. جامعه باید تغییر ذائقه را احساس کند، تولیدکنندگان و طراحان حمایت واقعی ببینند، و از ظرفیت‌های دولتی به‌درستی استفاده شود. در این حوزه به رهبری نیاز داریم که هم درد صنف را بداند، هم توان چانه‌زنی با دولت را داشته باشد، و مهم‌تر از همه، عملگرا باشد، نه فقط سخنران.

ارتباط منسجم میان تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و فروشندگان وظیفه اصلی رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور است

فاطمه مسعودشاهی تولیدکننده و فعال حوزه حجاب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، گفت: بزرگترین چالش ما، عدم ایجاد الگوی جذاب و تهییج‌کننده برای پوشش در جامعه است. بحث من صرفاً درباره حجاب یا چادر نیست، بلکه فقدان تعریف درست از پوشش مطلوب است. وقتی ما برای جامعه الگو تعریف نکنیم، دیگران این کار را می‌کنند و نتیجه چیزی می‌شود که مدنظر ما نیست؛ مانند مانتوهای جلوباز که امروز رایج شده است.

وی افزود: سال‌هاست در جشنواره‌هایی مثل جشنواره فجر شرکت می‌کنیم، اما خروجی این رویدادها بیشتر شبیه موزه‌ای از طراحی‌های غیرقابل استفاده است. لباس‌های برگزیده در ویترین‌ها قرار می‌گیرند، اما یک خانم معمولی نمی‌تواند آنها را بخرد یا بپوشد. مشکل اینجاست که ما هنوز لباس تراز اجتماع نداریم؛ پوششی که هم اسلامی باشد، هم زیبا، هم در دسترس مردم.

ناجی: متأسفانه کسانی که در این حوزه تصمیم‌گیر هستند، اغلب دغدغه تولیدکنندگان را درک نمی‌کنند. بسیاری فقط برای دیده شدن می‌آیند و پس از مدتی کنار می‌روند این فعال حوزه حجاب گفت: اگر در این سال‌ها زنجیره کامل تولید پوشاک شکل گرفته بود، امروز وضعیت متفاوت بود. منظور من ارتباط منسجم بین تولید پارچه، تولیدکنندگان پوشاک، توزیع‌کنندگان و فروشندگان است. اگر این زنجیره سال‌ها پیش ایجاد می‌شد، امروز ثبات در تولید انبوه داشتیم و می‌توانستیم مانند ترکیه به یک صادرکننده بزرگ لباس تبدیل شویم.

وی ادامه داد: ما کارخانه‌هایی داریم که تولیدشان را کاهش داده‌اند، در حالی که پتانسیل تبدیل شدن به یک قطب تولید پوشاک را داریم. اگر این دو اصل الگوسازی پوشش متناسب با جامعه و ایجاد زنجیره تولید قوی محقق شود، می‌توانیم تحولی اساسی در صنعت پوشاک کشور ایجاد کنیم.

مسعودشاهی گفت: نیاز فوری امروز، تعریف الگوی پوشش کاربردی (نه صرفاً تزئینی) و ساماندهی زنجیره تولید است. بدون این دو اصل، همچنان درگیر مشکلات فعلی خواهیم بود و فرصت‌های اقتصادی این صنعت را از دست می‌دهیم.

صنعت پوشش ایران در آستانه تحولی مهم قرار دارد. آنچه از گفت‌وگو با تولیدکنندگان پیشکسوت برمی‌آید، نیاز مبرم به مدیریتی دلسوز، کاربلد و آشنا به پیچیدگی‌های این صنعت است. رئیس جدید کارگروه ساماندهی مد و لباس فرصتی استثنایی در اختیار دارد تا با ایجاد پیوند میان طراحان، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان، زنجیره ارزش کامل این صنعت را تقویت کند. تحقق این امر نه تنها به رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی منجر خواهد شد، بلکه می‌تواند ایران را به عنوان الگویی موفق در تولید پوشش اسلامی به جهان معرفی کند. اکنون نگاه تمامی فعالان این عرصه به تصمیمی است که می‌تواند آینده صنعت پوشش کشور را دگرگون سازد.