حجت‌الاسلام علی یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مسمومیت تعدادی از معتکفان مسجد موسی‌بن‌جعفر زنجان اظهار کرد: علت دقیق این حادثه در دست بررسی است.

وی با بیان اینکه تمامی مصدومان این حادثه ترخیص شده‌اند، افزود: در حال حاضر تنها دو نفر، شامل یک خادم اعتکاف و یک معتکف، در بیمارستان بستری هستند که تا ساعات آینده ترخیص خواهند شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان تصریح کرد: بر اساس لیست اولیه، تعداد معتکفان و خادمان این مسجد حدود ۱۳۰ نفر بوده که همگی به مسجد دیگری منتقل شده‌اند. همچنین اکثر افرادی که به دلیل این حادثه به مراکز درمانی منتقل شده بودند، پس از بهبودی به محل اعتکاف بازگشته‌اند.

یوسفی افزود: معتکفان مسجد موسی‌بن‌جعفر زنجان را دانش‌آموزان پسر تشکیل می‌دادند که حدود ساعت ۳ بامداد امروز، بیش از ۳۰ نفر از آنان دچار مسمومیت با گاز منواکسیدکربن شدند.

وی ادامه داد: نیروهای ایمنی و بهداشت مساجد همگی آموزش دیده هستند و اقدام سریع و به‌موقع این نیروها مانع از بروز حادثه جدی شد و خوشبختانه در سایر مساجد استان هیچ‌گونه مشکلی گزارش نشده است.

گفتنی است، بنا به اعلام اورژانس زنجان، ساعت ۶:۱۳ صبح گزارشی مبنی بر بروز مسمومیت با گاز در مسجد جعفر الهیه به اورژانس اعلام شد که بلافاصله نیروهای عملیاتی به محل اعزام شدند. در پی این حادثه، مجموعاً ۲۹ نفر دچار مسمومیت شدند که برای امدادرسانی، چند دستگاه آمبولانس و یک اتوبوس‌آمبولانس به محل اعزام شد.