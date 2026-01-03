رکوردشکنی اعتکاف در گرگان؛ رشد ۳۰ درصدی معتکفین

حجت‌الاسلام مجید حسین‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح جزئیات مراسم اعتکاف امسال اظهار کرد: در سال جاری، مراسم معنوی اعتکاف در ۱۱۶ مسجد شهرستان گرگان در حال برگزاری است که از این تعداد، ۶۶ مسجد شهری و ۵۰ مسجد روستایی هستند.

وی با اشاره به استقبال گسترده مردم افزود: در مجموع ۱۰ هزار و ۱۸۵ نفر برای شرکت در اعتکاف امسال ثبت‌نام کرده‌اند که این آمار نسبت به سال گذشته، رشد قابل توجه ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی گرگان گفت: از مجموع مساجد فعال، ۳۸ مسجد ویژه برادران با حضورسه هزار و ۴۰۵ نفر آقا و ۷۸ مسجد ویژه خواهران با جمعیت ۶ هزار و ۷۸۰ نفر خانم در مساجد این شهرستان معتکف شدند.

حسین‌پور با تأکید بر نقش پررنگ نوجوانان در این آئین معنوی اظهار کرد: اعتکاف نوجوانان نیز به‌صورت ویژه برگزار می‌شود؛ به‌طوری‌که ۲۲ مسجد ویژه دانش‌آموزان پسر با حضور هزار و ۹۶۰ نفر و ۲۵ مسجد ویژه دانش‌آموزان دختر با جمعیت دو هزار و ۲۸۰ نفر میزبان اعتکاف نوجوانی هستند.

وی خاطرنشان کرد: این حجم از مشارکت، نشان‌دهنده عمق گرایش نسل‌های مختلف به معنویت، مسجد و برنامه‌های دینی است و اعتکاف امسال گرگان را به الگویی شاخص در سطح استان تبدیل کرده است.