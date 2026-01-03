  1. استانها
رکوردشکنی اعتکاف در گرگان؛ رشد ۳۰ درصدی معتکفین

گرگان-رئیس اداره تبلیغات اسلامی گرگان گفت: باثبت‌نام بیش از ۱۰ هزار نفر و افزایش ۳۰درصدی مشارکت نسبت به سال گذشته اعتکاف درگرگان به یکی از پرشورترین رویدادهای دینی سال‌های اخیرتبدیل شده است.

حجت‌الاسلام مجید حسین‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح جزئیات مراسم اعتکاف امسال اظهار کرد: در سال جاری، مراسم معنوی اعتکاف در ۱۱۶ مسجد شهرستان گرگان در حال برگزاری است که از این تعداد، ۶۶ مسجد شهری و ۵۰ مسجد روستایی هستند.

وی با اشاره به استقبال گسترده مردم افزود: در مجموع ۱۰ هزار و ۱۸۵ نفر برای شرکت در اعتکاف امسال ثبت‌نام کرده‌اند که این آمار نسبت به سال گذشته، رشد قابل توجه ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی گرگان گفت: از مجموع مساجد فعال، ۳۸ مسجد ویژه برادران با حضورسه هزار و ۴۰۵ نفر آقا و ۷۸ مسجد ویژه خواهران با جمعیت ۶ هزار و ۷۸۰ نفر خانم در مساجد این شهرستان معتکف شدند.

حسین‌پور با تأکید بر نقش پررنگ نوجوانان در این آئین معنوی اظهار کرد: اعتکاف نوجوانان نیز به‌صورت ویژه برگزار می‌شود؛ به‌طوری‌که ۲۲ مسجد ویژه دانش‌آموزان پسر با حضور هزار و ۹۶۰ نفر و ۲۵ مسجد ویژه دانش‌آموزان دختر با جمعیت دو هزار و ۲۸۰ نفر میزبان اعتکاف نوجوانی هستند.

وی خاطرنشان کرد: این حجم از مشارکت، نشان‌دهنده عمق گرایش نسل‌های مختلف به معنویت، مسجد و برنامه‌های دینی است و اعتکاف امسال گرگان را به الگویی شاخص در سطح استان تبدیل کرده است.

