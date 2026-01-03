اعتراف رئیس سابق سیا: ماموران موساد در بین معترضان ایرانی حضور دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، مایک پمپئو، وزیر خارجه و رئیس سابق سازمان سیا آمریکا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس رسماً اعتراف کرد که عوامل سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی در بین معترضان ایرانی حضور دارند.

وی در این باره نوشت: «سال نو میلادی بر ایرانی‌هایی که در خیابان‌ها حضور دارند مبارک و همچنین عوامل موساد که در کنار آنها راه می‌روند.»

در روزهای اخیر در اعتراض به مشکلات معیشتی، تجمع‌های مسالمت‌آمیزی در برخی شهرهای کشور شکل گرفت، اما در برخی موارد با تحریک افرادی مشکوک این اعتراض‌ها به خشونت کشیده شد.

مقامات و مسئولان کشور ضمن تفکیک معترضان از اغتشاشگران و تاکید بر حق قانونی اعتراض‌های مسالمت‌آمیز اعلام کردند که سرویس‌های جاسوسی رژیم صهیونیستی و آمریکا به دنبال انحراف اعتراض‌ها به سمت خشونت و اغتشاش هستند.

با این اعتراف رییس سابق سیا و اظهارات مداخله‌جویانه و گستاخلنه اخیر رئیس‌جمهور آمریکا شکی باقی نمی‌ماند که اسرائیل و آمریکا فعالانه تلاش دارند با تبلیغات سنگین رسانه‌ای جامعه ایران را به سمت درگیری داخلی و بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی سوق دهند.