نقشه راه آبفای کهگیلویه و بویراحمد برای تابستان ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رضایی شامگاه شنبه در نشست خبری به مناسبت سالروز تشکیل شرکت آب و فاضلاب، با تشریح آخرین وضعیت شبکه‌های آبرسانی استان، اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۵ هزار و ۵۰۰ کیلومتر خط آبرسانی در استان وجود دارد که ۳ هزار و ۲۰۰ کیلومتر آن را خطوط انتقال تشکیل می‌دهد و متأسفانه نزدیک به ۵۰ درصد آب تولیدی در این مسیرها به دلیل فرسودگی شبکه هدر می‌رود.

وی با اشاره به خسارت‌های وارد شده در پی سیلاب اخیر استان افزود: این سیلاب به تأسیسات آبی ۲۵ نقطه استان آسیب وارد کرد که نشان‌دهنده ضرورت نوسازی و مقاوم‌سازی شبکه‌های انتقال و توزیع آب است.

فرسودگی ۳۰ درصد خطوط انتقال آب استان

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه حدود ۳۰ درصد خطوط انتقال آب استان فرسوده است، گفت: نقاط بحرانی و پرتنش برای تابستان آینده شناسایی شده و برنامه‌ریزی‌های لازم در دستور کار قرار گرفته تا با اجرای طرح‌های پیشگیرانه، از بروز بحران آب در سال ۱۴۰۵ جلوگیری شود.

وی با تأکید بر اهمیت مدیریت منابع آبی تصریح کرد: پروژه‌های مهمی از جمله بهسازی چشمه‌ها، احداث مخازن ذخیره، اصلاح و ترمیم خطوط شکسته و توسعه شبکه‌های آبرسانی در حال اجراست.

رضایی به پروژه خط انتقال آب سوق به چنگلوا اشاره کرد و گفت: این پروژه با همکاری بسیج سازندگی و در انتظار تخصیص اعتبار است و با بهره‌برداری از آن، آب سد کوثر به منطقه چنگلوا منتقل می‌شود که نقش مؤثری در پایداری تأمین آب خواهد داشت.

۶۳۹ روستای استان با تنش آبی مواجه هستند

وی با بیان اینکه ۶۳۹ روستای استان با تنش آبی مواجه هستند، افزود: برای عبور از شرایط تنش آبی سال آینده، برنامه‌ای جامع تدوین شده و تلاش می‌کنیم مشکلات آبرسانی در روستاها و شهرها به حداقل برسد.

مدیرعامل آبفای کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت اعتبارات اشاره کرد و گفت: برای اجرای پروژه‌ها و رفع چالش‌های موجود، در مجموع هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده که ۵۷۰ میلیارد تومان آن از طریق انتشار اوراق مرابحه تأمین خواهد شد.

وی با اشاره به تغییر رویه خرید تجهیزات در سال جاری اظهار کرد: به دلیل محدودیت منابع مالی و نوسانات ارزی، خرید اقلام و تجهیزات اصلی به‌صورت مستقیم توسط شرکت انجام می‌شود تا روند اجرای پروژه‌ها با مشکل مواجه نشود.

کاهش ۵۲ درصدی پرتی آب در سال جاری

رضایی با ارائه گزارشی از عملکرد سال جاری گفت: میزان پرت آب در ۹ ماهه امسال ۵۶.۲ درصد بود که با اقدامات انجام‌شده به ۵۲ درصد کاهش یافته و همچنین ۱۴ هزار انشعاب غیرمجاز شناسایی شده است.

اصلاح ۱۶۰ کیلومتر شبکه انتقال آب

وی افزود: از ابتدای فروردین‌ماه تاکنون بیش از ۱۶۰ کیلومتر اصلاح، توسعه و انتقال شبکه آب در سطح استان انجام شده است.

بهره برداری از ۸ مخزن آب روستایی در استان

مدیرعامل آبفای استان از بهره‌برداری ۸ مخزن آب روستایی خبر داد و گفت: چهار مخزن دیگر در دست احداث است، دو مخزن در حال ساخت قرار دارد و مجوز احداث سه مخزن جدید نیز در حال پیگیری است.

وی درباره مخزن ۲۰ هزار مترمکعبی دهدشت اظهار کرد: عملیات بتن‌ریزی این مخزن به پایان رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا فصل بهار وارد مدار بهره‌برداری شود.

رضایی همچنین به وضعیت تصفیه‌خانه‌های دهدشت و گچساران اشاره کرد و گفت: برای اجرای فاز دوم این طرح‌ها نیازمند همراهی استاندار و نمایندگان مردم هستیم و طرح‌های توجیهی به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ارسال شده است.

وی با بیان اینکه پروژه تصفیه‌خانه چرام پیشرفت مناسبی دارد، افزود: برای تکمیل این طرح تأمین تجهیزات ضروری است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان در پایان با تأکید بر عزم جدی این شرکت گفت: تمام تلاش ما بر این است که با اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، وضعیت آبرسانی در استان بهبود یابد و مردم تابستان سال آینده را بدون بحران آب پشت سر بگذارند.