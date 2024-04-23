۴۰ شهرستان استان خراسان رضوی دچار تنش آبی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امامی اظهار کرد: سال گذشته اقداماتی برای گذر از تنش آبی انجام شد که آبرسانی به ۵۲۵ روستا با استفاده از ظرفیت خیران آبرسان، آبرسانی به سایت‌های مسکن ملی و آبرسانی به روستاهای دارای تنش آبی با مشارکت قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) با پیشرفت فیزیکی ۷۳ درصد از مهمترین آن‌ها است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی افزود: توسعه و اجرای خط انتقال به طول ۳۸۵ کیلومتر، اصلاح شبکه به طول ۲۶۰ کیلومتر و ساخت مخزن به میزان ۲۰ هزار مترمکعب در خراسان رضوی از دیگر طرح‌های آبرسانی در این استان است.

وی گفت: اکنون ۴۰ شهر و ۳۰۶ روستای استان با تنش آبی مواجه هستند و در ۲۰ سال گذشته سرعت افت آب در دوره‌های پنج ساله ۲ برابر شده است که این رویداد نیاز به مطالعات گسترده و همه جانبه و تعاملات بیشتر وزارتخانه‌ها و نهادهای مربوط برای شناسایی بهترین راهکار به منظور مدیریت بحران را بیشتر نشان می‌دهد.

امامی افزود: امسال نیز طرح‌های تأمین پایدار آب شرب در این استان شامل حفر، تجهیز، جابه جایی و احیای ۴۴۷ حلقه چاه، اجرا و بازسازی ۹۱۱ کیلومتر خط انتقال، ساخت مخزن ذخیره به ظرفیت ۱۱۹ هزار و ۳۲۰ متر مکعب و ساخت و بازسازی ۱۴ ایستگاه پمپاژ خواهد بود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی گفت: پیشرفت فیزیکی این طرح‌ها بین ۳۰ تا ۶۵ درصد است و اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این طرح‌ها ۱۳ هزار و ۶۴۰ میلیارد ریال است.