مهدی مجیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به در ساخت بودن شش تصفیه‌خانه فاضلاب در شهرهای لرستان، اظهار داشت: این طرح‌ها در شهرهای دورود، ازنا، الشتر، نورآباد، کوهدشت و پلدختر در حال ساخت هستند.

وی عنوان کرد: اعتبار پیش‌بینی‌شده برای این شش طرح تصفیه‌خانه فاضلاب در استان بالغ بر سه همت است.

معاون عمرانی استانداری لرستان با اشاره به عملیات اجرایی فاز دو تصفیه‌خانه آب خرم‌آباد، بیان داشت: این پروژه نیز بااعتبار چهار همت شروع شده است.

مجیدی، تصریح کرد: عملیات آب‌رسانی به ۱۲۰ روستای استان از محل اعتبارات محرومیت‌زدایی یکی دیگر از پروژه‌های در دست اجرا در استان بااعتبار بالغ بر یک‌همت است.

وی با اشاره به آب‌رسانی به ۱۷۵ روستای لرستان در سال گذشته، افزود: در حال حاضر ۳۶۲ پروژه فعال در حوزه آبفا استان داریم.

معاون عمرانی استانداری لرستان، ادامه داد: تأمین آب پایدار شهرهای ازنا و الیگودرز با احداث ایستگاه پمپاژ آب سد «کمندان» هم شروع شده است.

مجیدی با اشاره به هوشمندسازی شبکه آب خرم‌آباد از ۲۰ درصد به ۵۵ درصد، گفت: این عدد تا پایان سال به ۷۵ درصد خواهد رسید.