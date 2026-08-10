مهری: خبرنگاران در خط مقدم روایت صحیح اخبار قرار دارند

روح‌الله مهری، در جریان حضور در تحریریه خبرگزاری مهر گلستان، با قدردانی از تلاش خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای اظهار کرد: زحمات خبرنگاران و خبرگزاری‌ها قابل تقدیر است و این تلاش‌ها به‌ویژه در شرایطی که مردم نیاز دارند اخبار را درست و به‌موقع دریافت کنند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

وی افزود: زمانی که کشور در شرایط جنگی قرار دارد، مردم بیش از هر زمان دیگری نیازمند دریافت اخبار صحیح و دقیق هستند و رسانه‌ها وظیفه دارند اخبار را درست روایت و به‌موقع به جامعه منتقل کنند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان ادامه داد: خبرنگاری که در چنین شرایطی بتواند با اطلاع‌رسانی صحیح، اطمینان خاطر و آرامش را به مردم منتقل کند، در واقع در خط مقدم قرار دارد و تفاوتی با رزمنده‌ای که در خط مقدم برای دفاع از کشور تلاش می‌کند، ندارد.

مهری با اشاره به مسئولیت سنگین رسانه‌ها در شرایط بحران گفت: خبرنگاران در این شرایط باید با دقت بیشتری اخبار را دنبال کنند و اجازه ندهند اخبار نادرست، ناقص یا دیرهنگام موجب نگرانی و اضطراب مردم شود.

وی با تبریک و خداقوت به خبرنگاران خبرگزاری مهر افزود: تلاش‌های خبرنگاران در عرصه اطلاع‌رسانی ارزشمند است.

مهری با اشاره به ظرفیت خبرگزاری مهر در حوزه اطلاع‌رسانی استان اظهار کرد: رسانه‌ها باید در کنار اطلاع‌رسانی سریع، دقت و صحت خبر را نیز مورد توجه قرار دهند، چرا که در شرایط حساس، یک خبر صحیح می‌تواند به جامعه آرامش بدهد و یک خبر نادرست می‌تواند نگرانی ایجاد کند.

وی از تلاش خبرنگاران و عکاسان خبرگزاری مهر در پوشش اخبار و رویدادهای استان قدردانی کرد و گفت: رسانه‌ها با اطلاع‌رسانی درست، مسئولیت مهمی در آگاهی‌بخشی و حفظ آرامش جامعه بر عهده دارند.