خرم‌آباد - مدیر ستاد بازسازی و توسعه عتبات‌عالیات لرستان از اعزام ۴۹ تیم تخصصی از این استان برای بازسازی و توسعه عتبات‌عالیات خبر داد.

کریم زینی وند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به توسعه و بازسازی عتبات و عالیات، اظهار داشت: تا کنون ۴۹ تیم از لرستان برای بازسازی و توسعه عتبات‌عالیات اعزام شده است.

وی عنوان کرد: این تیم‌های اعزامی حدود ۱۳ هزار نفرروز کار انجام داده‌اند.

مدیر ستاد بازسازی و توسعه عتبات‌عالیات استان لرستان از استمرار اعزام این تیم‌های تخصصی برای بازسازی و توسعه عتبات و عالیات خبر داد و گفت: کسانی که در حوزه کارهای ساختمانی، فنی، کاشی‌کاری، سیمان‌کاری، تأسیسات و… تخصص دارند می‌توانند در قالب این تیم‌ها برای بازسازی و توسعه عتبات‌عالیات اعزام شوند و از توانمندی و ظرفیت آنها در این حوزه استفاده کرد.

زینی وند، بیان داشت: ما با آغوش باز این افراد متخصص در حوزه‌های مختلف استقبال می‌کنیم. بحث اسکان و پذیرایی این افراد در کشور عراق با ما است.

