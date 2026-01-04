کریم زینی وند در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به توسعه و بازسازی عتبات و عالیات، اظهار داشت: تا کنون ۴۹ تیم از لرستان برای بازسازی و توسعه عتباتعالیات اعزام شده است.
وی عنوان کرد: این تیمهای اعزامی حدود ۱۳ هزار نفرروز کار انجام دادهاند.
مدیر ستاد بازسازی و توسعه عتباتعالیات استان لرستان از استمرار اعزام این تیمهای تخصصی برای بازسازی و توسعه عتبات و عالیات خبر داد و گفت: کسانی که در حوزه کارهای ساختمانی، فنی، کاشیکاری، سیمانکاری، تأسیسات و… تخصص دارند میتوانند در قالب این تیمها برای بازسازی و توسعه عتباتعالیات اعزام شوند و از توانمندی و ظرفیت آنها در این حوزه استفاده کرد.
زینی وند، بیان داشت: ما با آغوش باز این افراد متخصص در حوزههای مختلف استقبال میکنیم. بحث اسکان و پذیرایی این افراد در کشور عراق با ما است.
نظر شما