  1. استانها
  2. یزد
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۲۱

میرجلیلی: ۱۰ نفر بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن در یزد مسموم شدند

میرجلیلی: ۱۰ نفر بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن در یزد مسموم شدند

یزد_ رئیس اورژانس استان یزد گفت: در دو حادثه گازگرفتگی جداگانه، ۱۰ نفر بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن راهی بیمارستان شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدجواد میرجلیلی گفت: در حادثه اول، ۲ نفر در شهرستان مروست بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن مسموم شدند که توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵ در محل حادثه درمان شدند.

وی افزود: در حادثه دوم، ۸ نفر بر اثر مسمومیت با مونوکسید کربن در روستایی از توابع شهرستان تفت راهی بیمارستان شدند.

رئیس اورژانس استان یزد ادامه داد: از ابتدای مهرماه سال جاری تاکنون ۴۷ نفر دچار مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن شده‌اند که سه مورد از آن به فوت منجر شده است.

میرجلیلی از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی از بروز چنین حوادثی جلوگیری کنند و در صورت مشاهده علائمی مانند سردرد، سرگیجه، تهوع، ضعف یا خواب‌آلودگی در محیط بسته با وسایل گرمایشی روشن، بلافاصله محیط را ترک کرده و در هوای آزاد قرار گرفته و با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرند.

کد خبر 6711608

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها