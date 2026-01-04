میرجلیلی: ۱۰ نفر بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن در یزد مسموم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدجواد میرجلیلی گفت: در حادثه اول، ۲ نفر در شهرستان مروست بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن مسموم شدند که توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵ در محل حادثه درمان شدند.

وی افزود: در حادثه دوم، ۸ نفر بر اثر مسمومیت با مونوکسید کربن در روستایی از توابع شهرستان تفت راهی بیمارستان شدند.

رئیس اورژانس استان یزد ادامه داد: از ابتدای مهرماه سال جاری تاکنون ۴۷ نفر دچار مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن شده‌اند که سه مورد از آن به فوت منجر شده است.

میرجلیلی از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی از بروز چنین حوادثی جلوگیری کنند و در صورت مشاهده علائمی مانند سردرد، سرگیجه، تهوع، ضعف یا خواب‌آلودگی در محیط بسته با وسایل گرمایشی روشن، بلافاصله محیط را ترک کرده و در هوای آزاد قرار گرفته و با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرند.