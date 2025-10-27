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۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۲۶

کسب مقام توسط ۳۲ دانشجوی دانشگاه امیرکبیر در سی‌امین المپیاد دانشجویی 

کسب مقام توسط ۳۲ دانشجوی دانشگاه امیرکبیر در سی‌امین المپیاد دانشجویی 

رئیس اداره استعدادهای درخشان و المپیادهای دانشگاه صنعتی امیرکبیر از کسب مقام ۳۲ دانشجوی این دانشگاه در ۱۰ رشته از سی امین المپیاد دانشجویی کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایمان شریفی با اشاره به حضور دانشجویان این دانشگاه در المپیاد علمی دانشجویی افزود: با اعلام نتایج سی‌امین المپیاد علمی دانشجویی کشور خوشبختانه بیشتر دانشجویان این دانشگاه راه یافته به مرحله نهایی توانستند حائز رتبه شوند.

وی افزود: در این المپیاد، محمدحسین رنجبری در رشته مهندسی مواد و متالورژی رتبه دوم و محمدمهدی سالمی در رشته مهندسی مواد و متالورژی، امیرپاشا افسری در رشته مهندسی مکانیک، سید حسام الدین حسینی طرقبهی در رشته مهندسی شیمی و آرمین حامد عظیمی در رشته مهندسی کامپیوتر رتبه سوم را کسب کردند.

رئیس اداره استعدادهای درخشان و المپیادهای دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه داد: سیده سارا قادری در رشته سلول¬های بنیادی و مهندسی بافت و حمید خلیقی در رشته مهندسی عمران رتبه چهارم و علیرضا کاویان پور در رشته مهندسی مواد و متالورژی و نیلوفر صالحی المشیری در رشته سلول-های بنیادی و مهندسی بافت رتبه پنجم را کسب کردند.

شریفی تاکید کرد: در مجموع ۳۲ نفر از دانشجویان این دانشگاه در ۱۰ رشته مهندسی کامپیوتر، مهندسی مواد و متالورژی، مهندسی شیمی، ریاضیات، مهندسی عمران، مهندسی برق، سلول‌های بنیادی و مهندسی بافت، فیزیک، مهندسی مکانیک و مهندسی صنایع رتبه‌های اول تا ۳۱ را کسب کردند.

شریفی این موفقیت را به دانشجویان مقام آور و خانواده دانشگاه صنعتی امیرکبیر تبریک گفت.

وی با بیان اینکه در مراسمی از این دانشجویان تقدیر به عمل خواهد آمد، خاطر نشان کرد: دانشجویان المپیادی با توجه به آئین نامه‌های المپیاد و بورس تحصیلی می‌توانند از امکاناتی مانند پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد بدون آزمون خارج از ظرفیت استفاده و یا ماهانه بورس تحصیلی دریافت کنند.

کد مطلب 6635701

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