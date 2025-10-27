به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایمان شریفی با اشاره به حضور دانشجویان این دانشگاه در المپیاد علمی دانشجویی افزود: با اعلام نتایج سی‌امین المپیاد علمی دانشجویی کشور خوشبختانه بیشتر دانشجویان این دانشگاه راه یافته به مرحله نهایی توانستند حائز رتبه شوند.

وی افزود: در این المپیاد، محمدحسین رنجبری در رشته مهندسی مواد و متالورژی رتبه دوم و محمدمهدی سالمی در رشته مهندسی مواد و متالورژی، امیرپاشا افسری در رشته مهندسی مکانیک، سید حسام الدین حسینی طرقبهی در رشته مهندسی شیمی و آرمین حامد عظیمی در رشته مهندسی کامپیوتر رتبه سوم را کسب کردند.

رئیس اداره استعدادهای درخشان و المپیادهای دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه داد: سیده سارا قادری در رشته سلول¬های بنیادی و مهندسی بافت و حمید خلیقی در رشته مهندسی عمران رتبه چهارم و علیرضا کاویان پور در رشته مهندسی مواد و متالورژی و نیلوفر صالحی المشیری در رشته سلول-های بنیادی و مهندسی بافت رتبه پنجم را کسب کردند.

شریفی تاکید کرد: در مجموع ۳۲ نفر از دانشجویان این دانشگاه در ۱۰ رشته مهندسی کامپیوتر، مهندسی مواد و متالورژی، مهندسی شیمی، ریاضیات، مهندسی عمران، مهندسی برق، سلول‌های بنیادی و مهندسی بافت، فیزیک، مهندسی مکانیک و مهندسی صنایع رتبه‌های اول تا ۳۱ را کسب کردند.

شریفی این موفقیت را به دانشجویان مقام آور و خانواده دانشگاه صنعتی امیرکبیر تبریک گفت.

وی با بیان اینکه در مراسمی از این دانشجویان تقدیر به عمل خواهد آمد، خاطر نشان کرد: دانشجویان المپیادی با توجه به آئین نامه‌های المپیاد و بورس تحصیلی می‌توانند از امکاناتی مانند پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد بدون آزمون خارج از ظرفیت استفاده و یا ماهانه بورس تحصیلی دریافت کنند.