به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عزالدین فرید روحانی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد سرشماری ثبتیمبنای خراسان جنوبی اظهار کرد: در بسیاری از کشورها، روشهای پرهزینه و زمانبر سرشماری کنار گذاشته شده و دادههای ثبتشده دستگاهها مبنای آمارگیری قرار گرفته است.
وی افزود: اجرای سرشماری ۱۴۰۵ با این رویکرد، ضمن کاهش هزینهها، امکان تولید آمار دقیقتر و بهروزتر را فراهم میکند و فاصله میان جمعآوری دادهها تا انتشار نتایج را کاهش میدهد.
رئیس پژوهشکده مرکز آمار ایران با اشاره به نقش کیفیت دادهها گفت: اتصال پایگاههای اطلاعاتی و یکپارچهسازی رکوردها، خطاهای آماری را کمتر کرده و دستگاههای اجرایی را نسبت به صحت اطلاعات خود مسئولتر میکند.
روحانی ادامه داد: دادههای ثبتی مبنا، بهویژه در حوزههای اجتماعی و اقتصادی، پشتوانه تصمیمسازیهای کلان کشور خواهد بود و میتواند مسیر برنامهریزی را شفافتر کند.
وی با بیان اینکه اجرای این طرح نیازمند آمادگی کامل است، تصریح کرد: پیش از سرشماری اصلی، مراحل آزمایشی اجرا میشود تا چالشهای احتمالی شناسایی و برطرف شود.
رئیس پژوهشکده مرکز آمار ایران در پایان بر ضرورت همراهی مردم تأکید کرد و گفت: هرچند سرشماری به روش ثبتی انجام میشود، اما مشارکت عمومی و اعتماد اجتماعی همچنان نقش مهمی در موفقیت این طرح ملی دارد.
