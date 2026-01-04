  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۰۴

سرشماری ۱۴۰۵ بر پایه داده‌های اداری؛ تغییر مسیر آمارگیری در ایران

سرشماری ۱۴۰۵ بر پایه داده‌های اداری؛ تغییر مسیر آمارگیری در ایران

بیرجند- رئیس پژوهشکده مرکز آمار ایران گفت سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ به‌صورت کامل با اتکا به داده‌های ثبتی و اداری انجام می‌شود و این موضوع، نقطه عطفی در نظام آماری کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عزالدین فرید روحانی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد سرشماری ثبتی‌مبنای خراسان جنوبی اظهار کرد: در بسیاری از کشورها، روش‌های پرهزینه و زمان‌بر سرشماری کنار گذاشته شده و داده‌های ثبت‌شده دستگاه‌ها مبنای آمارگیری قرار گرفته است.

وی افزود: اجرای سرشماری ۱۴۰۵ با این رویکرد، ضمن کاهش هزینه‌ها، امکان تولید آمار دقیق‌تر و به‌روزتر را فراهم می‌کند و فاصله میان جمع‌آوری داده‌ها تا انتشار نتایج را کاهش می‌دهد.

رئیس پژوهشکده مرکز آمار ایران با اشاره به نقش کیفیت داده‌ها گفت: اتصال پایگاه‌های اطلاعاتی و یکپارچه‌سازی رکوردها، خطاهای آماری را کمتر کرده و دستگاه‌های اجرایی را نسبت به صحت اطلاعات خود مسئول‌تر می‌کند.

روحانی ادامه داد: داده‌های ثبتی مبنا، به‌ویژه در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی، پشتوانه تصمیم‌سازی‌های کلان کشور خواهد بود و می‌تواند مسیر برنامه‌ریزی را شفاف‌تر کند.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح نیازمند آمادگی کامل است، تصریح کرد: پیش از سرشماری اصلی، مراحل آزمایشی اجرا می‌شود تا چالش‌های احتمالی شناسایی و برطرف شود.

رئیس پژوهشکده مرکز آمار ایران در پایان بر ضرورت همراهی مردم تأکید کرد و گفت: هرچند سرشماری به روش ثبتی انجام می‌شود، اما مشارکت عمومی و اعتماد اجتماعی همچنان نقش مهمی در موفقیت این طرح ملی دارد.

کد خبر 6712053

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها