ایذه و دزپارت سردترین شهرهای خوزستان شدند

محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر، فهرست دمای کمینه ۲۴ ساعت گذشته ایستگاههای هواشناسی استان را اعلام کرد و گفت: بر اساس این گزارش، کمینه دما در بازه زمانی ساعت ۹:۳۰ روز شنبه ۱۳ دیماه تا ساعت ۹:۳۰ روز یکشنبه ۱۴ دیماه ثبت شده است.
طبق اعلام مدیرکل هواشناسی خوزستان، شهرهای ایذه و دزپارت با ثبت دمای سه درجه سانتیگراد سردترین نقاط استان بودند. پس از آن دزفول ۳.۵، بستان ۳.۸، رامشیر ۴.۲، شوش ۴.۴، گتوند ۴.۵، شادگان ۴.۶، کشاورزی اهواز ۴.۸، هویزه ۵.۰، امیدیه ۵.۲، بهبهان ۵.۵، شوشتر ۶.۰، هندیجان ۶.۰، اهواز ۶.۱، لالی ۶.۳، ماهشهر ۶.۴، رامهرمز ۶.۴، مسجدسلیمان ۷.۰، آغاجاری ۷.۱، آبادان ۷.۵، اندیمشک ۱۰.۰ درجه سانتیگراد ثبت کردند.
سبزهزاری افزود: بیشترین دمای کمینه شبانهروز گذشته مربوط به اندیمشک با ۱۰ درجه سانتیگراد بود. میانگین دمای کمینه ۲۴ ساعت گذشته استان ۵.۵ درجه سانتیگراد محاسبه شد.
نظر شما