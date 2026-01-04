  1. استانها
  2. خوزستان
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۱۳

ایذه و دزپارت سردترین شهرهای خوزستان شدند

ایذه و دزپارت سردترین شهرهای خوزستان شدند

اهواز - مدیرکل هواشناسی استان خوزستان گفت: کمینه دمای شبانه‌روز گذشته خوزستان در ایذه و دزپارت به سه درجه سانتی‌گراد رسید.

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر، فهرست دمای کمینه ۲۴ ساعت گذشته ایستگاه‌های هواشناسی استان را اعلام کرد و گفت: بر اساس این گزارش، کمینه دما در بازه زمانی ساعت ۹:۳۰ روز شنبه ۱۳ دی‌ماه تا ساعت ۹:۳۰ روز یکشنبه ۱۴ دی‌ماه ثبت شده است.

طبق اعلام مدیرکل هواشناسی خوزستان، شهرهای ایذه و دزپارت با ثبت دمای سه درجه سانتی‌گراد سردترین نقاط استان بودند. پس از آن دزفول ۳.۵، بستان ۳.۸، رامشیر ۴.۲، شوش ۴.۴، گتوند ۴.۵، شادگان ۴.۶، کشاورزی اهواز ۴.۸، هویزه ۵.۰، امیدیه ۵.۲، بهبهان ۵.۵، شوشتر ۶.۰، هندیجان ۶.۰، اهواز ۶.۱، لالی ۶.۳، ماهشهر ۶.۴، رامهرمز ۶.۴، مسجدسلیمان ۷.۰، آغاجاری ۷.۱، آبادان ۷.۵، اندیمشک ۱۰.۰ درجه سانتی‌گراد ثبت کردند.

سبزه‌زاری افزود: بیشترین دمای کمینه شبانه‌روز گذشته مربوط به اندیمشک با ۱۰ درجه سانتی‌گراد بود. میانگین دمای کمینه ۲۴ ساعت گذشته استان ۵.۵ درجه سانتی‌گراد محاسبه شد.

کد خبر 6711791

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها