محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نقشههای پیشیابی هواشناسی نشاندهنده تداوم موج گرما در بیشتر مناطق استان طی شبانهروز گذشته است.
وی افزود: ایستگاه شوش با ثبت دمای ۵۱ درجه سانتیگراد بالاترین دمای بیشینه را در استان به خود اختصاص داد. بستان نیز دمای ۵۰.۵ درجه سانتیگراد را پشت سر گذاشت.
مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: شهرهای آبادان، امیدیه، اهواز و رامشیر دمای بیشینه ۴۹.۸ درجه سانتیگراد را به ثبت رساندند. هویزه با ۴۹.۶ درجه، ایستگاه کشاورزی اهواز با ۴۹.۴ درجه، صفیآباد دزفول با ۴۹.۳ درجه، شادگان با ۴۹.۲ درجه و شوشتر با ۴۹.۱ درجه سانتیگراد از دیگر مناطق بسیار گرم استان بودند.
سبزهزاری ادامه داد: شهرهای آغاجاری، بندر ماهشهر و رامهرمز دمای ۴۹ درجه سانتیگراد را تجربه کردند. ایستگاه حسینیه دمای ۴۸.۴ درجه، هفتکل ۴۸.۳ درجه، گتوند ۴۸ درجه، مسجدسلیمان ۴۷.۵ درجه، بهبهان ۴۷.۱ درجه، لالی ۴۶.۵ درجه و هندیجان دمای ۴۵.۶ درجه را ثبت کردند.
وی در پایان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته دزپارت با دمای ۴۰ درجه سانتیگراد کمترین دمای بیشینه را داشت و ایذه نیز به دمای ۴۴.۷ درجه رسید. میانگین دمای بیشینه در ۲۳ ایستگاه هواشناسی فعال استان ۴۸.۳ درجه سانتیگراد گزارش شده است.
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