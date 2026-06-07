دمای چند شهر خوزستان به ۴۶ درجه رسید

محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی دادههای ثبت شده در ایستگاههای هواشناسی استان نشان میدهد که در روز ۱۷ خردادماه، دمای هوا در بسیاری از مناطق خوزستان از مرز ۴۵ درجه سانتیگراد عبور کرده است.
وی افزود: آبادان با ثبت دمای ۴۶.۱ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه استان گزارش شده است.
مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: پس از آبادان، آغاجاری با ۴۵.۳ درجه، شوش و رامشیر هر کدام با ۴۵.۲ درجه و اهواز با ۴۵.۱ درجه سانتیگراد در زمره گرمترین شهرهای استان قرار دارند.
وی بیان کرد: همچنین در ایستگاههای امیدیه، گتوند، کشاورزی اهواز و رامهرمز دمای ۴۵ درجه سانتیگراد ثبت شده است.
سبزهزاری گفت: دمای هوا در شوشتر ۴۴.۸، شادگان ۴۴.۴، ماهشهر ۴۴، هندیجان، بستان و بهبهان ۴۳.۸ درجه سانتیگراد گزارش شده است.
وی افزود: در شهرهای هفتکل ۴۳.۶، دزفول ۴۳.۱، مسجدسلیمان ۴۳، لالی ۴۲.۴، حسینیه ۴۱.۶ و ایذه ۳۹ درجه سانتیگراد ثبت شده است.
مدیرکل هواشناسی خوزستان در پایان گفت: در این میان دزپارت دهدز با ثبت دمای ۳۴.۲ درجه سانتیگراد خنکترین نقطه استان در این روز بوده است.
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