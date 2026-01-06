به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان خوزستان آمار دمای کمینه ۲۴ ساعت گذشته ایستگاه‌های هواشناسی استان خوزستان را اعلام کرد. این داده‌ها مربوط به بازه زمانی ساعت ۹:۳۰ روز دوشنبه پانزدهم دی‌ماه تا ساعت ۹:۳۰ روز سه‌شنبه شانزدهم دی‌ماه ۱۴۰۴ است.

بر پایه این گزارش، بستان با دمای ۰.۹ درجه سانتی‌گراد سردترین نقطه استان بود و ایذه و اهواز با ۲.۰ درجه، دزپارت با ۳.۰ درجه، گتوند هویزه با ۳.۲ درجه از دیگر مناطق سرد خوزستان در این مدت محسوب می‌شوند.

همچنین دمای کمینه در شوش ۳.۴ درجه، آبادان بهبهان ۳.۷ درجه، ماهشهر ۴.۰ درجه، صفی‌آباد دزفول ۴.۱ درجه، شادگان ۴.۴ درجه، هندیجان ۴.۵ درجه ثبت شده است.

در این بازه زمانی، دمای کمینه رامشیر ۴.۶ درجه، امیدیه اهواز ۴.۷ درجه، لالی ۴.۸ درجه، مسجدسلیمان ۵.۷ درجه، رامهرمز ۶.۴ درجه، آغاجاری ۶.۵ درجه گزارش شد.

اندیمشک با دمای ۷.۵ درجه، شوشتر با ۷.۹ درجه سانتی‌گراد به ترتیب بیشترین دمای کمینه استان خوزستان را در شبانه‌روز گذشته به خود اختصاص دادند.

میانگین دمای کمینه استان در ۲۴ ساعت گذشته ۴.۳ درجه سانتی‌گراد بوده و این آمار حاصل داده‌های ثبت‌شده در ۲۲ ایستگاه هواشناسی استان است.

سبزه‌زاری در پایان یادآور شد: دمای کمینه هوا هر روز ساعت ۱۰ صبح بروزرسانی می‌شود و مقادیر منتشرشده پیش از این زمان مربوط به روز قبل است.