کاهش محسوس دما و وزش بادهای غبارآلود در غرب استان

محمد سبزه‌زاری، مدیرکل هواشناسی استان خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر از کاهش محسوس دما در اغلب نقاط استان طی روزهای ۲۸ و ۲۹ مهرماه خبر داد.

وی با اشاره به آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: طی امروز و فردا، کاهش دما بین دو تا چهار درجه سانتی‌گراد در بیشتر مناطق استان، به‌ویژه در بخش‌های غربی و جنوب غربی پیش‌بینی می‌شود. با این حال، از اواسط هفته روند افزایشی دما آغاز خواهد شد.

سبزه‌زاری افزود: بعد از ظهر امروز، وزش باد در مناطق غربی و جنوب غربی استان در حد متوسط خواهد بود که احتمال بروز غبار محلی در این مناطق را افزایش می‌دهد.

وی همچنین از مواج بودن شمال خلیج فارس تا اواخر وقت امروز خبر داد و گفت: شرایط جوی در این منطقه نیازمند توجه ویژه شناورها و فعالان دریایی است.

مدیرکل هواشناسی خوزستان در ادامه به وضعیت دمایی شبانه‌روز گذشته اشاره کرد و گفت: آبادان با دمای ۳۹.۷ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و ایذه با ۱۱.۱ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقطه استان گزارش شده‌اند. همچنین اهواز در این بازه زمانی به بیشینه دمای ۳۸.۵ و کمینه دمای ۱۸.۳ درجه سانتی‌گراد رسیده است.