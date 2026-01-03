غیرحضوری شدن کلاس تعدادی از مدارس استان اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل با صدور اطلاعیه‌ای در خصوص نحوه استمرار فعالیت‌های آموزشی «نوبت صبح» مدارس در روز یکشنبه ۱۴ دی ماه ۱۴۰۴ اعلام کرد:



به دلیل بارش برف و برودت هوا در اردبیل، نیر، نمین و سرعین کودکستان و ابتدایی، در شاهرود کودکستان، ابتدایی و دوره اول متوسطه فعالیت‌های آموزشی در «نوبت صبح» بصورت غیر حضوری بوده و در بستر «شاد» انجام خواهد شد.



همچنین در مشگین شهر و انگوت، مدارس کودکستان و ابتدایی با یک ساعت تأخیر، در لاهرود مدارس کودکستان و ابتدایی با دو ساعت تأخیر و در ارشق کلیه دوره‌های تحصیلی با یک ساعت تأخیر فعالیت‌های خود را شروع خواهند کرد.



در گرمی نیز فعالیت‌های آموزشی مدارس کودکستان و ابتدایی در نوبت صبح غیر حضوری بوده و دوره اول و دوم متوسطه با یک ساعت تأخیر فعالیت‌های خود را آغاز خواهند کرد.



در خلخال فعالیت‌های آموزشی مدارس کودکستان و ابتدایی در نوبت صبح غیر حضوری بوده و دوره اول متوسطه با یک ساعت تأخیر فعالیت‌های خود را آغاز خواهند کرد.



لازم به ذکر است با اعلام تعطیلی مدارس دوره ابتدایی نواحی و مناطق، کلیه مدارس استثنایی آن ناحیه و منطقه نیز تعطیل خواهد بود