محمود تنها در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اعتکاف فرصتی ارزشمند برای تفکر، نیایش و خودسازی است، اظهار کرد: این آئین معنوی نقش مؤثری در رشد اخلاقی و تقویت هویت دینی نسل نوجوان دارد.

وی افزود: عمق‌بخشی به برنامه‌های اعتکاف و ارتقای سطح معرفتی و معنوی دانش‌آموزان با مشارکت معلمان، مربیان پرورشی، اساتید حوزه و دانشگاه و مربیان طرح امین دنبال می‌شود.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش مازندران با تأکید بر انس بیشتر نوجوانان با قرآن کریم گفت: محور اصلی اعتکاف امسال، تقویت ارتباط دانش‌آموزان با مفاهیم قرآنی است که در همین راستا، طرح قرآنی «حالت پرواز» اجرا می‌شود.

تنها همچنین از برگزاری جشنواره فرهنگی و هنری «رویش دوباره» خبر داد و خاطرنشان کرد: این جشنواره با هدف تربیت دانش‌آموزان به‌عنوان مبلغان و سفیران آیات نور و زمینه‌سازی برای تعالی روحی آینده‌سازان دیار علویان برگزار می‌شود.