با مشکلات اجاره ماشین در کیش آشنا شوید

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، تصور کنید از هواپیما پیاده شده‌اید، هوای گرم و مرطوب جزیره به صورتتان خورده و تنها چیزی که می‌خواهید، نشستن پشت فرمان یک ماشین لوکس و گشت‌زنی در بلوارهای نخل‌کاری شده است. اما صبر کنید! اگر بی‌گدار به آب بزنید، همین رویای شیرین می‌تواند به یک کابوس تمام‌عیار تبدیل شود. مشکلات اجاره ماشین در کیش کم نیستند؛ از شرکت‌های نامعتبری که پول ودیعه شما را پس نمی‌دهند گرفته تا ماشین‌هایی که وسط جاده کولرشان از کار می‌افتد.

در این مقاله می‌خواهیم بدون تعارف تمام چالش‌ها و مشکلات اجاره ماشین در کیش را بررسی کنیم تا وقتی پایتان به جزیره رسید، هیچ‌کس نتواند سرتان کلاه بگذارد. اگر قصد سفر دارید، این راهنما دقیقاً همان چیزی است که قبل از رزرو باید بخوانید.

۱. بزرگ‌ترین دام: اجاره از دلال‌های خیابانی و مکان‌های بدون مجوز

اولین و شاید خطرناک‌ترین اشتباهی که مسافران مرتکب می‌شوند، اعتماد به کسانی است که کنار خیابان، جلوی پاساژها یا حتی در فرودگاه با یک کلید در دست ایستاده‌اند و پیشنهادهای وسوسه‌کننده می‌دهند.

چرا این کار خطرناک است؟

وقتی شما از یک شخص یا دلال بی‌نام‌ونشان ماشین می‌گیرید، هیچ قرارداد رسمی و قانونی وجود ندارد. این یعنی اگر تصادفی رخ دهد یا ماشین خراب شود، دستتان به هیچ جا بند نیست. یکی از اصلی‌ترین مشکلات اجاره ماشین در کیش همین‌جاست که وقتی مشکلی پیش می‌آید، آن دلال غیبش می‌زند یا مسئولیت هیچ‌چیز را قبول نمی‌کند.

بهترین راهکار این است که حتماً سراغ یک سایت اجاره ماشین در کیش بروید که نماد اعتماد الکترونیک داشته باشد و عضو رسمی مجمع رنت‌کاران کیش باشد. در سال‌های اخیر، نوین رنت به‌عنوان یکی از پلتفرم‌های فعال در حوزه اجاره خودرو در مقاصد گردشگری ایران شناخته می‌شود و تلاش کرده با ارائه خدمات شفاف، تجربه بهتری برای مسافران فراهم کند.

۲. داستان پرغصه ودیعه نقدی و بازگشت پول

شاید شنیده باشید که «فلانی رفت کیش، ماشین اجاره کرد، ولی هنوز بعد از دو ماه پول ودیعه‌اش را پس ندادند». متاسفانه این یکی از رایج‌ترین شکایت‌ها و مشکلات اجاره ماشین در کیش است.

طبق قانون، شرکت‌های اجاره خودرو مبلغی را به عنوان ودیعه خلافی نزد خود نگه می‌دارند تا پس از مشخص شدن وضعیت خلافی آن را عودت دهند.

اما مشکل کجاست؟

شرکت‌های نامعتبر: به بهانه‌های واهی پول را پس نمی‌دهند یا تلفن‌هایشان را جواب نمی‌دهند.

تاخیر سیستم بانکی: گاهی اوقات بهانه است و گاهی واقعیت.

برای اینکه تجربه اجاره ماشین در کیش برایتان تلخ نشود، حتماً در قرارداد ذکر کنید که ودیعه دقیقاً چه تاریخی و به چه شماره کارتی باید ودیعه عودت داده شود.

۳. چالش‌های فنی: وقتی کولر در دمای ۴۰ درجه کار نمی‌کند!

شما قیمت اجاره ماشین در کیش را چک می‌کنید و می‌بینید یک جا قیمت بسیار پایین‌تری نسبت به عرف بازار می‌دهد. خوشحال می‌شوید و رزرو می‌کنید. اما وقتی ماشین را تحویل می‌گیرید، متوجه می‌شوید که چرا ارزان بوده است!

مشکلات فنی رایج که باید چک کنید:

کولر ضعیف: در جزیره کیش، ماشین بدون کولر یعنی سونا متحرک! حتماً قبل از تحویل گرفتن، کولر را در حالت حداکثر تست کنید.

لاستیک‌های ساییده: آسفالت کیش به دلیل وجود مرجان اصطکاک بالایی دارد و لاستیک‌ها زود صاف می‌شوند که خطر ترکیدن لاستیک را بالا می‌برد.

خط و خش‌های پنهان: اگر بدنه ماشین را با دقت (حتی با نور موبایل در شب) چک نکنید و فیلم نگیرید، ممکن است موقع تحویل دادن ماشین، هزینه خط و خشی که کار شما نبوده را از شما بگیرند. این یکی از آزاردهنده‌ترین مشکلات اجاره ماشین در کیش است که خیلی‌ها را نقره‌داغ کرده است.

۴. قوانین سفت و سخت رانندگی؛ اینجا تهران نیست!

یکی از مواردی که هم می‌تواند جزو زیبایی‌های کیش باشد و هم جزو مشکلات اجاره ماشین در کیش (برای کسانی که رعایت نمی‌کنند)، قوانین راهنمایی و رانندگی است.

اگر عادت به بوق زدن دارید، در کیش جریمه می‌شوید! بوق زدن در کیش ممنوع و نشانه بی‌فرهنگی رانندگی تلقی می‌شود. دوربین‌های کنترل سرعت در کیش بسیار دقیق هستند و پلیس راهور شوخی ندارد. اگر فکر می‌کنید چون ماشین اجاره‌ای است جریمه‌اش مهم نیست، سخت در اشتباهید. تمام جریمه‌ها از ودیعه شما کسر می‌شود و حتی ممکن است بیشتر از ودیعه‌تان بدهکار شوید.

مهم‌ترین قوانین:

رعایت حق تقدم در میادین (گردش میدان).

توقف کامل پشت خط عابر پیاده.

تمیزی ظاهر خودرو (بله، ماشین کثیف جریمه دارد!).

جدول مقایسه اجاره از شرکت معتبر در برابر دلال‌های خیابانی

ویژگی / معیار شرکت‌های معتبر (دارای مجوز و دفتر) دلال‌های خیابانی و بدون مجوز قرارداد رسمی دارد (نسخه چاپی با مهر و امضا) ندارد (معمولاً توافق شفاهی یا کاغذ دستی) بازگشت ودیعه تضمین شده و در زمان مقرر ریسک بسیار بالا (احتمال عدم بازگشت) سلامت فنی خودرو چک شده و سرویس شده نامشخص (احتمال خرابی بالا) پشتیبانی جاده‌ای دارد (تعویض خودرو در صورت خرابی) معمولاً ندارد شفافیت قیمت قیمت قطعی و مشخص قیمت‌های پرت نوسان و هزینه‌های پنهان بیمه کامل دارد (بدنه و شخص ثالث) ناقص یا نامعتبر

۵. نوسانات و عدم شفافیت در قیمت‌ها

یکی دیگر از مشکلات اجاره ماشین در کیش، نبود یک تعرفه ثابت در تمام ایام سال است. البته این موضوع تا حدی طبیعی است، اما برخی سودجویان از ناآگاهی مسافران سوءاستفاده می‌کنند. قیمت اجاره ماشین در کیش در ایام تعطیلات و پیک سفر (مثل نوروز) به شدت بالا می‌رود.

اما نکته مهم اینجاست که گاهی قیمتی که پشت تلفن به شما می‌گویند با قیمتی که پای قرارداد می‌نویسند متفاوت است. مثلاً می‌گویند “این قیمت بدون بیمه بود، اگر بیمه کامل می‌خواهید باید روزی ۵۰۰ هزار تومان بیشتر بدهید”. برای جلوگیری از این مشکل، همیشه از شرکت‌هایی استعلام بگیرید که قیمت نهایی را در سایت یا پیش‌فاکتور به صورت شفاف اعلام می‌کنند.

راهکارهایی برای فرار از مشکلات (چک‌لیست نهایی)

حالا که با تمام مشکلات اجاره ماشین در کیش آشنا شدید، بیایید ببینیم چطور می‌توانیم یک سفر امن و بی‌دردسر داشته باشیم. هدف ما این است که شما از رانندگی لذت ببرید، نه اینکه استرس بکشید.

رزرو آنلاین از قبل: نگذارید دقیقه ۹۰ و وقتی وارد جزیره شدید ماشین بگیرید. با سرچ کردن عبارت "نوین رنت"، وارد سایت یکی از معتبرترین شرکتهای اجاره ماشین در کیش شوید. گزینه‌های دیگری هم هستند ولی مطمئن شوید که تمام مجوزهای لازم را دارند.

بررسی مجوز: اگر شرکت دیگری را انتخاب کردید مطمئن شوید شرکت عضو مجمع رنت‌کاران کیش است.

فیلمبرداری هنگام تحویل: هنگام تحویل گرفتن خودرو، از تمام بدنه، داخل کابین، آمپر بنزین و کیلومترشمار فیلم بگیرید.

خواندن قرارداد: خجالت نکشید! تمام بندهای قرارداد را با دقت بخوانید، مخصوصاً بخش شرایط فسخ و جریمه‌ها را.

انتخاب برندهای خوش‌نام: اگر نمی‌خواهید ریسک کنید، سراغ نام‌های شناخته شده بروید. به عنوان مثال، نوین رنت یکی از مجموعه‌هایی است که با داشتن ناوگان متنوع و پشتیبانی قوی، تلاش کرده تا این مشکلات رایج را برای مسافران به حداقل برساند.

کلام آخر

کیش جزیره‌ی زیبایی‌هاست و رانندگی با یک ماشین کوپه یا شاسی‌بلند جذاب، لذت سفر را دوچندان می‌کند. اما واقعیت این است که مشکلات اجاره ماشین در کیش وجود دارند و اگر آگاه نباشید، می‌توانند خاطره سفرتان را خراب کنند. با رعایت نکاتی که در این مقاله گفتیم (انتخاب شرکت معتبر، چک کردن دقیق ماشین و قرارداد، و رانندگی قانون‌مند)، می‌توانید با خیال راحت پایتان را روی پدال گاز بگذارید و از نسیم خلیج فارس لذت ببرید. سفر بی‌خطری داشته باشید!

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.