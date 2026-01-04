  1. استانها
  2. یزد
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۳۵

انصاری: قاچاقچی ارزی در یزد ۹۷ میلیارد ریال محکوم شد

یزد_ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان یزد از محکومیت ۹۷ میلیارد ریالی یک قاچاقچی ارزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور انصاری گفت: پرونده یک قاچاقی ارزی به میزان ۱۰۰ هزار دلار در شعبه چهارم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی یزد رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان یزد افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و با توجه به ارائه نشدن اسناد و مدارک قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت ۹۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

انصاری گفت: پلیس امنیت اقتصادی استان یزد، تخلف حمل و نگهداری ارز قاچاق را کشف و گزارش آن را جهت رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

