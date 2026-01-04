مشک سوختی با بیش از ۶۱ هزار لیتر گازوئیل در توقیف مرزبانان بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رامهر جوذری با اعلام این خبر افزود: مرزبانان دریابانی بندرعباس پس از کسب خبری مبنی بر قاچاق سوخت در حوزه استحفاظی بلافاصله به محل اعزام و طی عملیاتی موفق شدند ۶۱ هزار و ۸۵۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل را از یک محفظه بزرگ پلاستیکی معروف به مشک ماری کشف کنند.

وی با بیان اینکه قاچاقچیان قصد داشتند با استفاده از این محفظه پلاستیکی این میزان سوخت قاچاق را از ساحل به شناورهای تندرو منتقل کنند، گفت: مرزبانان مشک یادشده را از بستر دریا بیرون کشیده‌اند که در نتیجه آن مسیر انتقال سوخت قاچاق قطع شده است.

جانشین پایگاه دریابانی بندرعباس ارزش تقریبی سوخت مکشوفه از این مشک ماری را ۲۲ میلیارد ریال اعلام کرد و اظهار کرد: تحقیقات به‌منظور شناسایی و دستگیری عوامل نگهداری این حجم از سوخت قاچاق ادامه دارد.