توزیع ۱۴۰۰ تن برنج و ۷۰۰ تن قند و شکر در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا فرازی صبح یکشنبه در شورای اداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به روند توزیع کالاهای اساسی اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۱۴۰۰ تن برنج در سطح استان توزیع شده که ۳۰۰ تن از این میزان تنها در هفته گذشته در اختیار شبکه توزیع قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه تأمین و توزیع قند و شکر نیز به‌صورت مستمر در حال انجام است، افزود: در مجموع ۷۰۰ تن قند و شکر برای استان پیش‌بینی شده که از این میزان، ۶۰۰ تن از ابتدای سال توزیع شده و ۱۰۰ تن آن مربوط به ۱۰ روز اخیر بوده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ابنکه تاکنون ۱۴۰ تن گوشت قرمز منجمد در استان توزیع شده که ۲۶ تن آن در ۱۰ روز گذشته بوده است، ادامه داد: همچنین در هفته گذشته ۱۵۰ تن روغن با برندهای مختلف از جمله آفتاب و طبیعت در قالب سبد کالا و حواله در استان توزیع شده است.

وی با اشاره به وضعیت نهاده‌های دامی بیان کرد: در یک ماه گذشته هزار و ۵۰۰ تن کنجاله سویا، ۲ هزار و ۵۰۰ تن ذرت و یک هزار تن جو با قیمت‌های مصوب در سطح استان توزیع شده و این روند همچنان ادامه دارد تا دامداران و مرغداران با کمبود مواجه نشوند.

فرازی با اشاره به افزایش جوجه‌ریزی در استان گفت: در ماه‌های گذشته یک میلیون و ۳۳۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی انجام شده که این رقم ۴۵ درصد بیش از سهمیه ۹۰۰ هزار قطعه‌ای تعیین‌شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی است.

وی ضمن قدردانی از همکاری مرغداران افزود: خوشبختانه تاکنون شرایط مطلوبی در حوزه تأمین مرغ وجود دارد و امیدواریم این روند تا تحقق کامل اهداف تعیین‌شده ادامه یابد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با تأکید بر تشدید نظارت‌های میدانی تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۸ هزار مورد بازرسی در بخش‌های مختلف انجام شده که ۷۹۷ مورد از آن‌ها به تشکیل پرونده تخلف و معرفی به تعزیرات حکومتی منجر شده است.

وی افزود: در این مدت حدود یک هزار و ۷۰۰ کیسه آرد قاچاق معادل ۷۰ تن کشف و دو پرونده تخلف برای شرکت‌های واردکننده برنج و یک پرونده برای شرکت واردکننده نهاده دامی تشکیل شده است.

فرازی تاکید کرد: تنها در هفته گذشته ۲۰ تن برنج احتکارشده کشف، دو پرونده ملی در حوزه نهاده دامی تشکیل و یک کشتارگاه و ۸۰ واحد فروش مرغ به دلیل تخلف به مراجع ذی‌ربط معرفی شده‌اند.

وی اضافه کرد: نظارت‌ها به‌صورت مستمر ادامه دارد و هدف اصلی، حفظ ثبات و آرامش بازار کالاهای اساسی در سطح استان است.