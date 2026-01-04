اسقاط حدود ۷۰۰ هزار خودروی فرسوده از سال ۹۷ تاکنون

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد روند اسقاط وسایل نقلیه فرسوده در کشور طی سالهای اخیر با نوساناتی همراه بوده اما در مجموع، از سال ۱۴۰۱ به بعد شتاب قابلتوجهی گرفته است.
بر اساس این آمار، در سال ۱۳۹۷ حدود ۶۳ هزار دستگاه خودرو اسقاط شد. این رقم در سال ۱۳۹۸ با افت چشمگیر به ۸ هزار دستگاه رسید، اما در سال ۱۳۹۹ مجدداً افزایش یافت و به ۱۳ هزار دستگاه رسید. روند افزایشی در سالهای بعد نیز ادامه داشت؛ بهطوریکه در سال ۱۴۰۰ تعداد خودروهای اسقاطی به ۱۶ هزار دستگاه و در سال ۱۴۰۱ به ۲۲ هزار دستگاه افزایش یافت.
در سال ۱۴۰۲، اسقاط خودرو جهش قابلتوجهی را تجربه کرد و با ثبت ۷۴ هزار دستگاه، چندین برابر سالهای پیش از آن شد. این روند در سال ۱۴۰۳ به اوج خود رسید؛ بهگونهای که طی این سال ۳۴۹ هزار دستگاه خودرو از رده خارج و اسقاط شد که بالاترین رقم ثبتشده در سالهای اخیر به شمار میرود.
بنابراین در مجموع از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۳ تعداد ۵۴۴ هزار خودروی فرسوده از رده خارج شده است.
همچنین آمارهای مربوط به سال ۱۴۰۴ نیز اگرچه حاکی از تداوم این روند افزایشی است اما نسبت به سال گذشته روند کاهشی است؛ در این مدت، بیش از ۱۴۵ هزار خودروی سواری اسقاط شده و علاوه بر آن، ۵۲۳ دستگاه کامیون، ۱۲۳۲ دستگاه اتوبوس، ۱۱۳۲ دستگاه مینیبوس، ۵۸ دستگاه کشنده، ۵۸۲۳ دستگاه کامیونت، ۷۴۱۱ دستگاه تاکسی و ۷۳۶ دستگاه موتورسیکلت از چرخه تردد خارج شدهاند. در مجموع ۱۶۱ هزار و ۹۱۵ دستگاه اسقاط شده است.
کارشناسان معتقدند افزایش اسقاط وسایل نقلیه فرسوده میتواند نقش مهمی در کاهش آلودگی هوا، بهبود ایمنی جادهها و نوسازی ناوگان حملونقل کشور داشته باشد؛ موضوعی که با توجه به آمار سالهای اخیر، به نظر میرسد بیش از گذشته در دستور کار قرار گرفته است.
