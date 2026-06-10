تشریح وضعیت اسقاط خودرو و عقب ماندگی از برنامه هفتم توسعه

به گزارش خبرنگار مهر، عماد رفیعی مدیر امور مصرف شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در گفت وگویی تلویزیونی اظهار کرد: سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودروی جدید – اعم از تولید داخل، وارداتی و مونتاژی – به ناوگان کشور اضافه می‌شود؛ اما تقریباً اسقاط خودرو در سال گذشته، ۲۰۴ هزار دستگاه در تمام کاربری‌های سواری، تاکسی، نیسان و حتی خودروهای سواری دیزلی بوده است.

وی افزود: این رقم نسبت به تکلیف قانون برنامه هفتم پیشرفت (که ملاک رسیدن به ۵۰۰ هزار اسقاط در سال است) اندکی عقب‌تر است.

مدیر امور مصرف شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران تصریح کرد: خواهش و درخواست ما از تمام دستگاه‌های اجرایی کشور این است که مسئله اسقاط خودرو و آسیب‌شناسی دلایل اجرا نشدن درست آن را جدی بگیرند.