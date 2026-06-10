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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۳

تشریح وضعیت اسقاط خودرو و عقب ماندگی از برنامه هفتم توسعه

تشریح وضعیت اسقاط خودرو و عقب ماندگی از برنامه هفتم توسعه

مدیر امور مصرف شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران با تشریح وضعیت کنونی اسقاط خودرو در کشور، از عقب ماندگی اجرای این طرح نسبت به برنامه هفتم توسعه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عماد رفیعی مدیر امور مصرف شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در گفت وگویی تلویزیونی اظهار کرد: سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودروی جدید – اعم از تولید داخل، وارداتی و مونتاژی – به ناوگان کشور اضافه می‌شود؛ اما تقریباً اسقاط خودرو در سال گذشته، ۲۰۴ هزار دستگاه در تمام کاربری‌های سواری، تاکسی، نیسان و حتی خودروهای سواری دیزلی بوده است.

وی افزود: این رقم نسبت به تکلیف قانون برنامه هفتم پیشرفت (که ملاک رسیدن به ۵۰۰ هزار اسقاط در سال است) اندکی عقب‌تر است.

مدیر امور مصرف شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران تصریح کرد: خواهش و درخواست ما از تمام دستگاه‌های اجرایی کشور این است که مسئله اسقاط خودرو و آسیب‌شناسی دلایل اجرا نشدن درست آن را جدی بگیرند.

کد مطلب 6856026
طیبه بیات

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