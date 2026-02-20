فیفا در غزه ورزشگاه ۲۰ هزار نفری می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت عربی «youm۷»، فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) امروز جمعه از اجرای یک برنامه جامع برای احیای فوتبال در فلسطین خبر داد؛ برنامه‌ای که در راستای توصیه‌های مطرح‌شده در کنفرانس شرم‌الشیخ تدوین شده است. بر اساس این طرح، قرار است ۵۰ زمین کوچک در قالب ابتکار «فیفا آرِنا»، چند زمین استاندارد با ابعاد کامل، یک آکادمی وابسته به فیفا و یک ورزشگاه ملی با ظرفیت ۲۰ هزار نفر ساخته شود.

فیفا در بیانیه‌ای در سایت رسمی خود اعلام کرد این ابتکار با هدف ایجاد فرصت‌های شغلی، تقویت انسجام اجتماعی و حمایت از بهبود اقتصادی بلندمدت طراحی شده است.

همچنین فیفا و «شورای صلح» امروز یک توافق‌نامه تاریخی امضا کردند تا با جذب سرمایه‌گذاری فعال از سوی رهبران و نهادهای بین‌المللی، از ظرفیت فوتبال برای حمایت از روند بازسازی، ثبات و توسعه پایدار در مناطق آسیب‌دیده از درگیری‌ها استفاده شود.

این توافق با امضای جیانی اینفانتینو رئیس فیفا، یاکیر گابای عضو شورای اجرایی کمیته صلح در غزه، نیکولای ملادنوف نماینده عالی غزه و علی شعث کمیسر کل کمیته ملی مدیریت غزه، به منظور ایجاد چارچوبی برای ساخت یک منظومه کامل فوتبالی در بلندمدت به امضا رسید. هدف این چارچوب، توسعه زیرساخت‌های استاندارد جهانی، اجرای برنامه‌های اجتماعی ساختاریافته و ایجاد فرصت‌های اقتصادی پایدار در غزه فلسطین است.

جیانی اینفانتینو گفت: فیفا و شورای صلح امروز یک همکاری تاریخی را آغاز کردند که موجب تقویت منابع مالی فوتبال برای کمک به روند بازسازی در مناطقی خواهد شد که بیشترین نیاز را دارند.

وی افزود: فیفا می‌خواهد افراد بیشتری در سراسر جهان در فوتبال مشارکت داشته باشند و از فرصت‌های آن بهره‌مند شوند. فوتبال مردم را به هم نزدیک می‌کند و به شکل‌گیری جهانی مرفه‌تر، برابرتر و صلح‌آمیزتر کمک می‌کند. با حمایت شورای صلح، این همکاری می‌تواند تأثیر ملموسی در هر مرحله داشته باشد.

مرحله نخست این طرح، اجرای یک برنامه جامع احیا در غزه است که بازسازی فیزیکی را با بهبود اجتماعی و اقتصادی تلفیق می‌کند. در بخش زیرساختی، ساخت ۵۰ زمین کوچک در نزدیکی مدارس و مناطق مسکونی، پنج زمین استاندارد در مناطق مختلف، یک آکادمی مدرن در چارچوب شبکه آکادمی‌های فیفا و یک ورزشگاه ملی ۲۰ هزار نفری پیش‌بینی شده است.

این برنامه علاوه بر ساخت‌وساز، بر ایجاد اشتغال، ارتقای مهارت نیروی کار، مشارکت جوانان، راه‌اندازی لیگ‌های منظم برای دختران و پسران، تقویت فعالیت‌های اجتماعی و حمایت از کسب‌وکارهای محلی نیز تمرکز دارد. اجرای طرح در چهار مرحله برنامه‌ریزی شده است:

مرحله اول (۳ تا ۶ ماه) : احیای اجتماعی از طریق ساخت ۵۰ زمین کوچک در قالب «فیفا آرنا»، اجرای برنامه فوتبال مدارس، توزیع تجهیزات و برگزاری فعالیت‌های سازمان‌یافته برای کودکان.

مرحله دوم (۱۲ ماه) : توسعه زیرساخت حرفه‌ای با ساخت پنج زمین استاندارد برای شکل‌گیری باشگاه‌های ساختارمند و مسیرهای حرفه‌ای فوتبال.

مرحله سوم (۱۸ تا ۳۶ ماه) : راه‌اندازی آکادمی فیفا به عنوان مرکز استعدادپروری که آموزش، اقامت و مسیرهای حرفه‌ای را در بر می‌گیرد.

مرحله چهارم (۱۸ تا ۳۶ ماه) : احداث ورزشگاه ملی ۲۰ هزار نفری برای میزبانی رویدادهای ورزشی و فرهنگی و ایجاد منابع درآمد پایدار.

اجرای این مراحل با توجه به شرایط امنیتی و ایمنی منطقه و بر اساس گزارش‌های پیشرفت پروژه انجام خواهد شد. ابتکار «فیفا آرنا» بخشی از تعهد فیفا برای ساخت دست‌کم هزار زمین کوچک تا سال ۲۰۳۰ است؛ برنامه‌ای که از نوامبر ۲۰۲۵ تاکنون ۵۹ فدراسیون عضو فیفا به آن پیوسته‌اند.

این همکاری در ادامه تعهد گسترده فیفا به تقویت صلح جهانی است؛ تعهدی که در اجلاس صلح شرم‌الشیخ در ۱۳ اکتبر ۲۰۲۵ نیز بر آن تأکید شده بود.