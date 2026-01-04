به گزارش خبرنگار مهر بازار طلا و سکه تهران در معاملات امروز رخت سبز بر تن کرد و تمامی قطعات و عیارها با نوسانات مثبت همراه شدند. این روند صعودی در حالی رقم خورد که اونس جهانی طلا و ارز در حال تجربه اصلاح قیمت هستند، اما تقاضای داخلی همچنان قیمت‌ها را در مدار صعودی نگه داشته است.

بازار طلا و سکه امروز در شرایطی شاهد افزایش قیمت‌ها بود که متغیرهای بنیادین اثرگذار بر آن، یعنی «اونس جهانی» و «دلار»، روندی کاهشی را تجربه کرده‌اند. اونس طلای جهانی که پیش‌ازاین قله تاریخی ۴۵۵۰ دلاری را فتح کرده بود، در یک عقب‌نشینی کم‌سابقه و با فشار فروش سنگین، به کانال ۴۳۰۰ دلاری سقوط کرده و روز جمعه در سطح ۴۳۳۲ دلار معامله شد. وضعیت در بازار نقره جهانی نیز مشابه است؛ این فلز گران‌بها از سقف ۸۶ دلاری فاصله گرفته و با سقوط به کانال‌های پایین‌تر، در محدوده ۷۲ دلار و ۶۲ سنت دادوستد شد.

در بازار ارز داخلی نیز شاهد فروکش‌کردن هیجانات هستیم. دلار تهران که در معاملات دو هفته گذشته تا سقف ۱۴۴ هزار و ۵۰۰ تومان پیشروی کرده بود، امروز و در لحظه تنظیم این گزارش در کانال ۱۳۰ هزار تومان با قیمت ۱۳۶ هزار و ۷۰۰ تومان معامله می‌شود. با وجود این اصلاحات قیمتی در متغیرهای مادر، بازار طلا و سکه تهران راه خود را جدا کرده و با اتکا به جریانات داخلی، روندی افزایشی به خود گرفته است.

بازگشت خریداران به بازار طلا؛ طلای ۱۸ عیار قد کشید

در بخش معاملات طلای آبشده و ساخته شده، تابلوها تماماً سبزپوش شدند و قیمت‌ها نسبت به روز گذشته با رشد همراه بودند. هر گرم طلای ۱۸ عیار که مبنای محاسبات بازار است، امروز با رشدی ۱.۹۱ درصدی و افزایش ۲۷۱ هزار و ۱۰۰ تومانی، به قیمت ۱۴,۴۷۰,۰۰۰ تومان (۱۴,۴۷۰ ریال جدید) رسید. این افزایش قیمت در حالی رخ می‌دهد که این فلز زرد در هفته‌های گذشته سقف تاریخی ۱۶ میلیون و ۱۴۲ هزار تومان را نیز لمس کرده بود و اکنون در تلاش برای بازیابی بخشی از ارزش ازدست‌رفته خود است. در جریان معاملات امروز، قیمت طلا بین کف ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و سقف ۱۴ میلیون و ۶۸۷ هزار تومان در نوسان بود.

در همین حال، طلای ۲۴ عیار نیز از این رشد بی‌نصیب نماند و با ثبت افزایش ۳۶۱ هزار و ۴۰۰ تومانی، روی رقم ۱۹,۲۹۳,۱۰۰ تومان (۱۹,۲۹۳.۱ ریال جدید) ایستاد. همچنین شاخص بازار طلا، یعنی مثقال طلا، با نوسان مثبت ۱.۸۸ درصدی مواجه شد و با افزایش یک میلیون و ۱۵۴ هزار تومانی، به نرخ ۶۲,۶۶۶,۰۰۰ تومان (۶۲,۶۶۶ ریال جدید) صعود کرد تا بار دیگر قدرت خریداران در این بازار به رخ کشیده شود.

آرامش نسبی در بازار نقره

برخلاف نوسانات شدید در بخش طلا، بازار نقره داخلی روز آرام‌تر اما مثبتی را سپری کرد. هر گرم نقره ۹۹۹ با رشدی ملایم و جزئی معادل ۰.۰۹ درصد، تنها ۳۵۰ تومان افزایش قیمت داشت و به نرخ ۴۰۲,۶۲۰ تومان (۴۰۲.۶۲ ریال جدید) رسید. این ثبات نسبی در حالی است که قیمت جهانی نقره ریزش سنگینی را از سقف ۸۶ دلاری تجربه کرده است.

پیشروی دسته‌جمعی سکه‌ها؛ ربع‌سکه رکورددار شد

بخش معاملات سکه امروز شاهد یکپارچگی در روند صعودی بود و تمامی قطعات سکه با افزایش قیمت روبرو شدند. سکه امامی که لیدر بازار محسوب می‌شود، با رشد ۱.۱۵ درصدی و افزایش یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی، به قیمت ۱۴۹,۸۵۰,۰۰۰ تومان (۱۴۹,۸۵۰ ریال جدید) رسید. لازم به یادآوری است که سکه امامی نیز در هفته‌های گذشته سقف تاریخی ۱۶۹ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان را ثبت کرده بود و نوسانات فعلی در مقایسه با آن قله قیمتی، همچنان پایین‌تر ارزیابی می‌شود. این سکه امروز تا سقف ۱۵۵ میلیون تومان نیز پیشروی کرده بود.

سکه بهار آزادی نیز عملکردی درخشان داشت و با افزایش ۱.۸ درصدی (معادل دو میلیون و ۵۶۰ هزار تومان)، روی نرخ ۱۴۴,۴۳۰,۰۰۰ تومان (۱۴۴,۴۳۰ ریال جدید) معامله شد.

در قطع‌های کوچک‌تر، نیم سکه با افزایش یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومانی به قیمت ۸۲,۴۸۰,۰۰۰ تومان (۸۲,۴۸۰ ریال جدید) رسید. اما رکورددار بیشترین درصد افزایش امروز به ربع سکه تعلق گرفت؛ این قطعه با جهش ۳.۱۶ درصدی و افزایش یک میلیون و ۵۳۰ هزار تومانی، به ۵۰,۰۲۰,۰۰۰ تومان (۵۰,۰۲۰ ریال جدید) رسید که نشان‌دهنده تقاضای بالا برای این قطعه محبوب است. سکه گرمی نیز با رشدی ۲۰۰ هزار تومانی، با قیمت ۲۱,۹۳۰,۰۰۰ تومان (۲۱,۹۳۰ ریال جدید) معامله شد.