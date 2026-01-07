به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه تهران که روز گذشته رکوردهای قیمتی بیسابقهای را ثبت کرده بود، امروز تحت تأثیر اصلاح قیمت دلار و انس جهانی طلا، تغییر فاز داد و جامه سرخرنگ نزولی به تن کرد. همگرایی افت نرخ ارز در بازار آزاد و کاهش ارزش جهانی فلزات گرانبها، ترمز صعود قیمتها را کشید و منجر به ثبت بازدهی منفی در تمامی قطعات طلایی شد.
در معاملات امروز، همزمان با نوسانات کاهشی در بازارهای بینالمللی و داخلی، روند قیمتها معکوس شد. اونس طلای جهانی که در ساعات ابتدایی معاملات در یک خیز بلندپروازانه برای دقایقی به بالای مرز ۴۵۰۰ دلار نفوذ کرده بود، نتوانست این سنگر را حفظ کند و با چرخش روند، اکنون با افت محسوس ۰.۷۵ درصدی (معادل ۳۳ دلار) در سطح ۴۴۶۲ دلار معامله میشود. این افت در بازار نقره جهانی شدت بیشتری داشت؛ به طوری که این فلز گرانبها پس از لمس سقف ۸۱ دلار و ۲۸ سنت، با ریزش سنگین ۲.۵ درصدی (۲ دلاری) بار دیگر به کانال ۷۰ دلاری سقوط کرد و هماکنون در قیمت ۷۹ دلار و ۲۶ سنت دادوستد میشود.
در سوی دیگر معادله، بازار ارز تهران نیز سیگنال کاهش صادر کرد. دلار آزاد که در هیجانات روز گذشته تا سقف ۱۴۷ هزار و ۴۰۰ تومان پیشروی کرده بود، امروز با عقبنشینی ۱۰۰۰ تومانی یک پله عقب نشست و در لحظه تنظیم این گزارش در قیمت ۱۴۶ هزار و ۲۰۰ تومان معامله میشود. برآیند این دو مؤلفه قدرتمند (کاهش انس و دلار)، فشار فروش را در بازار طلای داخلی افزایش داده است.
افت بهای طلای آبشده و ۱۸ عیار از قلههای دیروز
بخش طلای بازار داخلی که روز گذشته شاهد رکوردشکنیهای پیدرپی بود، امروز با اصلاح قیمت مواجه شد. لازم به ذکر است که طلای ۱۸ عیار در اوج هیجانات روز گذشته سقف تاریخی ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان را لمس کرده بود، اما امروز نتوانست در آن ارتفاع باقی بماند.
بر اساس آخرین نرخهای ثبت شده در تابلوی معاملات، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار با افتی معادل ۱۲۰ هزار و ۳۰۰ تومان نسبت به نرخ نهایی روز قبل، به رقم ۱۵،۹۳۱،۹۰۰ تومان (۱۵،۹۳۱.۹ ریال جدید) رسید. این کاهش ۰.۷۶ درصدی نشاندهنده تخلیه بخشی از حباب قیمتی ایجاد شده در روزهای اخیر است.
در همین حال، طلای ۲۴ عیار نیز از این موج نزولی در امان نماند و با کاهش ۱۶۰ هزار و ۳۰۰ تومانی، روی عدد ۲۱،۲۴۲،۴۰۰ تومان (۲۱،۲۴۲.۴ ریال جدید) آرام گرفت. این فلز گرانبها با ثبت افت ۰.۷۵ درصدی، همگام با طلای ۱۸ عیار روند اصلاحی را طی میکند.
واکنش منفی بازار نقره به سیگنالهای جهانی
در بازار نقره، تبعیت محض از قیمتهای جهانی مشهود است. با توجه به سقوط اونس نقره به کانال ۷۰ دلاری، قیمت این فلز در بازار داخلی نیز با کاهش قابل توجهی روبرو شد.
هر گرم نقره ۹۹۹ در بازار تهران امروز با کاهش ۱.۶۱ درصدی مواجه شد. این فلز با افت ۷ هزار و ۷۱۰ تومانی نسبت به روز گذشته، به قیمت ۴۷۸،۱۸۰ تومان (۴۷۸.۱۸ ریال جدید) رسید تا یکی از بیشترین درصدهای کاهش را در بین فلزات گرانبها به نام خود ثبت کند.
تخلیه حباب در بازار سکه؛ فاصله گرفتن از سقف ۱۷۰ میلیونی
بازار سکه که بیشترین نوسانات را در روزهای اخیر تجربه کرده بود، امروز شاهد عقبنشینی خریداران بود. نکته حائز اهمیت در معاملات این بخش، یادآوری سقف قیمتی روز گذشته است؛ جایی که سکه امامی توانست حتی رکورد ۱۷۰ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان را ثبت کند، اما امروز فرسنگها با آن نقطه فاصله گرفته است.
در معاملات امروز، سکه امامی (طرح جدید) با کاهشی ۵۲۰ هزار تومانی نسبت به متوسط نرخ معاملات روز قبل، به قیمت ۱۶۵،۶۴۰،۰۰۰ تومان (۱۶۵،۶۴۰ ریال جدید) رسید. اگرچه این افت ۰.۳۱ درصدی نسبت به سایر قطعات کمتر به نظر میرسد، اما نشاندهنده مقاومت سنگین در کانال ۱۷۰ میلیون تومانی است.
بیشترین ریزش قیمتی در این بخش متعلق به سکه بهار آزادی (طرح قدیم) بود که با افت سنگین یک میلیون و ۲۴۰ هزار تومانی، به رقم ۱۵۹،۶۸۰،۰۰۰ تومان (۱۵۹،۶۸۰ ریال جدید) رسید و کاهش ۰.۷۸ درصدی را تجربه کرد.
در قطعات کوچکتر نیز روند نزولی حاکم بود. نیم سکه با ۶۹۰ هزار تومان کاهش قیمت، روی عدد ۸۶،۲۵۰،۰۰۰ تومان (۸۶،۲۵۰ ریال جدید) ایستاد. ربع سکه نیز که معمولاً دارای حباب بالایی است، با افت ۷۵۰ هزار تومانی (معادل ۱.۴۲ درصد کاهش) به قیمت ۵۲،۸۴۰،۰۰۰ تومان (۵۲،۸۴۰ ریال جدید) معامله شد.
نظر شما