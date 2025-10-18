  1. استانها
  2. تهران
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۸:۳۵

واژگونی پژو ۴۰۵ در جاده ملارد ۸ مصدوم برجای‌ گذاشت

ملارد- سخنگوی اورژانس استان تهران از واژگونی پژو ۴۰۵ در جاده ملارد خبر داد و گفت: این حادثه ۸ مصدوم برجای‌ گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، شروین تبریزی صبح شنبه در جمع خبرنگاران از واژگونی پژو ۴۰۵ در جاده ملارد خبر داد و گفت: این حادثه ۸ مصدوم برجای گذاشت.

سخنگوی اورژانس استان تهران اظهار داشت: حوالی ساعت ۲۳:۱۲ شب گذشته (جمعه، ۲۵ مهرماه) گزارش واژگونی یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ به مرکز ارتباطات و اعزام اورژانس استان تهران اعلام شد.

وی در ادامه افزود: بلافاصله با اعلام این خبر، ۳ دستگاه آمبولانس به محل حادثه در جاده ملارد به سمت صفادشت اعزام شدند.

تبریزی با بیان جزئیات این حادثه ترافیکی خاطرنشان کرد: متأسفانه در این حادثه ۸ نفر مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس، به بیمارستان شهدای سلامت ملارد انتقال یافتند.

بر اساس این گزارش، امدادگران اورژانس تهران در صحنه حاضر شده و به امدادرسانی به مصدومان این سانحه پرداختند.

کد خبر 6625513

