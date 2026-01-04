  1. سیاست
  2. مجلس
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۰۳

کمیسیون تلفیق با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ موافقت کرد

کمیسیون تلفیق با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ موافقت کرد

مجتبی یوسفی سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ از موافقت این کمیسیون با کلیات لایحه بودجه سال آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی یوسفی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ با اشاره به جلسه ظهر امروز (یکشنبه ۱۴ دیماه) مجلس شورای اسلامی گفت: اعضای کمیسیون تلفیق در این جلسه با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ موافقت کردند.

وی افزود: پس از اصلاح موارد درخواستی نمایندگان از جمله اصلاح افزایش حقوق و حذف افزایش ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲، اختصاص ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی و منابع لازم از مابه‌التفاوت تأمین بنزین و نیاز واردات مازاد بر تولید بر اساس مصرف؛ کلیات لایحه بودجه مجدداً به رأی گذاشته شد و نمایندگان به کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با اصلاحات انجام شده موافقت کردند.

کد خبر 6712203
رامین عبداله شاهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۰:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      0 0
      پاسخ
      خدا را شکر همه چی حل شد . دلار شد 50 هزار تومن

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها