۱۳ کیلوگرم تریاک در سمیرم کشف شد

سرهنگ محمود رضا صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی، مأموران انتظامی این فرماندهی در یکی از محورهای مواصلاتی شهرستان به یک دستگاه سواری پژو مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: پس از متوقف شدن خودرو و در بررسی دقیق و تخصصی مأموران پلیس در نهایت ۱۳ کیلو و ۳۴۶ گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان سمیرم خاطر نشان کرد: در این عملیات یک متهم نیز دستگیر که با تشکیل پرونده مقدماتی برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.