کشف بیش از ۶ تُن مرغ قاچاق در ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نجفی اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان‌های ملکشاهی و چرداول هنگام گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی، ۲ دستگاه کامیون حامل مرغ زنده را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران انتظامی شهرستان ملکشاهی با اشرافیت اطلاعاتی و هنگام کنترل محورهای مواصلاتی، یک دستگاه کامیون را متوقف و در بازرسی انجام شده، مقدار ۳ تُن و ۴۸۰ کیلوگرم مرغ زنده را کشف کردند.

جانشین انتظامی استان ایلام یادآور شد: ماموران انتظامی شهرستان چرداول نیز در ابتدای شهر آسمان آباد، یک دستگاه کامیون را متوقف و از بازرسی از بار خودرو مقدار ۲ هزار و ۸۱۰ کیلوگرم مرغ زنده را کشف کردند.

وی گفت: در این رابطه ۲ متهم دستگیر و برای مراحل قانونی به همراه محموله‌های کشف شده، برای تعیین تکلیف، تحویل مراجع قضائی شد.