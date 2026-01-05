از سقوط بورس تا فروپاشی یک خانواده در «چشم‌ بسته»؛ خانه کاراکتر است

حمید یوسفی کارگردان فیلم کوتاه «چشم بسته» در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: ایده اولیه این فیلم را نویسنده به من گفت و فیلمنامه را چندین بار بازنویسی کردم تا به نقطه‌ای برسم که مدنظرمان بود. این فیلم داستان مردی است که در اصل فرد خوبی است اما با قرضی که بر دوش دارد، همه چیز را از دست می‌دهد، در خانه می‌ماند و تازه متوجه می‌شود که حتی خانواده خود را به طور کامل نمی‌شناسد.

وی تصریح کرد: «چشم بسته» داستان مردی است که پولی را به امانت گرفته بود. او پولش را در بورس سرمایه‌گذاری می‌کنند و زمانی که بازار بورس سقوط می‌کند، او از ترس مسئولیت بازگرداندن پول‌ها، خود را به نابینایی می‌زند. در نتیجه، خانواده‌اش دچار مشکلاتی می‌شوند و در عین حال، به درک تازه‌ای از یکدیگر دست پیدا می‌کنند.

این کارگردان در پاسخ به این پرسش که تمرکز اصلی فیلم از ابتدا بیشتر بر مسائل اقتصادی و مشکلات مالی بوده است یا روابط خانوادگی، توضیح داد: برای من، جنبه اقتصادی - اجتماعی داستان جذاب‌تر بود و در فیلم کمتر به بورس پرداخته شده است درحالی که بسیاری از نزدیکان من نیز آن زمان با سقوط بازار بورس دچار خسارت مالی شدند.

یوسفی درباره انتخاب بازیگران فیلم عنوان کرد: سیاوش چراغی پور از ابتدا برای نقش اصلی فیلم ما یعنی کاظم مدنظر من بود که با هم یک جلسه داشتیم و به نتیجه رسیدیم. بقیه بازیگران نیز عموماً بازیگر تئاتر بودند.

وی درباره اسم فیلم توضیح داد: عنوان فیلم ما «چشم بسته» است که هم به نابینایی پدر اشاره می کند و هم نوعی ایهام در آن دیده می‌شود که اشاره به چشم‌بسته کاری را انجام دادن، دارد.

این فیلمساز تصریح کرد: در جشنواره فیلم کوتاه تهران نقدهای زیادی برای فیلم ما نوشته شد و همین که مخاطبان و منتقدان به فیلم توجه می‌کردند، برای من جذاب بود.

یوسفی در پایان درباره طراحی صحنه و فضاسازی خانه در فیلم «چشم بسته» گفت: خانه در فیلم ما یک کاراکتر دارد و صرفا به چشم یک لوکیشن به خانه نگاه نکردیم درنتیجه این خانه پر از تابلو و المان‌های یک خانواده ایرانی و مذهبی است. پیدا کردن چنین لوکیشنی سخت بود و در نهایت سعی کردیم فضایی بسازیم که به جای خانه، بیشتر بیانگر کاراکتر باشد.

سیاوش چراغی‌پور، ندا حبیبی، رومینا روشن‌بین، رضا نیلی، سارا محمدی، رامان یاربیگی، ابراهیم ابراهیمی، مهدی بیرانوند، رضا زرخوانی، نیما اصلان‌خانی بازیگران این اثر کوتاه هستند.