به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی امروز یکشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی لرستان با بیان اینکه اقدامات پراکنده برخی دستگاه‌ها در حوزه فرهنگی کفایت نمی‌کند، اظهار داشت: در برخی مناسبت‌ها شاهد اقداماتی از سوی حوزه علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی و دیگر مجموعه‌ها بوده‌ایم، اما این فعالیت‌ها محدود و ناکافی است و اگر به دنبال حل جدی مسائل هستیم، این جلسات باید خروجی عملیاتی و اجرایی داشته باشد.

انتقاد از عملکرد برخی دستگاه‌ها در حوزه فرهنگ

وی با انتقاد از عملکرد برخی مدیران در جشن غدیر، افزود: نخستین مطالبه، بازخواست مدیرانی است که در این مناسبت‌ها منفعل عمل کرده و به وظایف خود عمل نکرده‌اند. این مسئله مسبوق به سابقه است و درگذشته نیز تذکراتی داده شده، اما اجرای آن بر عهده مدیر عالی اجرایی استان است.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های مردمی و رسانه‌ای، تصریح کرد: ما در استان فعالان رسانه‌ای توانمندی داریم که حتی به زبان‌های مختلف از جمله عبری فعالیت می‌کنند. نمونه آن افرادی هستند که در جنگ دوازده‌روزه علیه وابستگان به بیگانه که خارج از کشور بودند اقدام کردند. اگر دستگاهی به‌تنهایی توان اقدام ندارد، باید از این ظرفیت‌ها استفاده کند.

حجت‌الاسلام شاهرخی، ادامه داد: مجموعه‌هایی مانند حوزه هنری و همچنین سازمان تبلیغات اسلامی ارتباط گسترده‌ای با گروه‌های مردمی دارند و باید از این ظرفیت‌ها بهره بگیرند. این موضوع در جلسات گذشته نیز مطرح شده است.

مصوبات باید در میدان عمل تحقق پیدا کند

وی با انتقاد از اتکای صرف به روابط‌عمومی دستگاه‌ها، گفت: اگر به روابط‌عمومی‌ها دل‌خوش کنیم، وضعیت همانند برخی نابسامانی‌ها خواهد شد. روابط‌عمومی‌ها باید از افراد توانمند و نیروهای مؤثر استفاده کنند؛ گاهی افراد شایسته در جایگاه مناسب خود قرار ندارند و این مسئله باید اصلاح شود.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با اشاره به‌ضرورت هماهنگی میان نیروهای انقلابی، بسیج و دستگاه‌های رسمی، بیان کرد: لازم است هماهنگی دقیقی میان نیروهای حزب‌اللهی، انقلابی، بسیج و نیروهای حاضر در میدان ایجاد شود تا آشوبگران احساس انفعال نکنند. نه باید کشته‌سازی شود و نه رفتاری صورت گیرد که دشمن تصور انفعال داشته باشد.

حجت‌الاسلام شاهرخی، تأکید کرد: بدون استفاده از سلاح نیز راه‌ها و روش‌هایی وجود دارد که مانع تجمع و بروز ناآرامی شود، اما این امر نیازمند هماهنگی و تصمیم‌گیری در سطح شورای تأمین است. البته مصلحت‌سنجی و تصمیم نهایی با مراجع ذی‌ربط خواهد بود.

وی عنوان کرد: باید از فضای گفت‌وگو عبور کرده و به سمت اجرا حرکت کنیم؛ مصوبات باید در میدان عمل تحقق پیدا کند و نقدها نیز باهدف اصلاح و بهبود عملکردها مطرح شود.