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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۰۷

جهش ۴۴ درصدی صادرات از گمرک سمنان؛ حضور فعال ۱۲۳ شرکت در بازارهای جهان

جهش ۴۴ درصدی صادرات از گمرک سمنان؛ حضور فعال ۱۲۳ شرکت در بازارهای جهان

سمنان- مدیرکل گمرک استان سمنان از رشد چشمگیر ۴۴درصدی وزن کالاهای صادراتی از مبدأ استان در سال جاری خبر داد و گفت: بیش از ۹۴ هزار تن کالا به ارزش ۴۰ میلیون دلار به ۲۲ کشور صادر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی حاجیان‌نژاد بعد از ظهر پنجشنبه در نشست با اصحاب رسانه و خبرنگاران در گمرک مرکزی سمنان اعلام کرد: صادرات کالا از گمرکات استان در دو ماهه سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۴۴ درصد افزایش و از نظر ارزش ۱۸ درصد افزایش یافت. وی ادامه داد: این میزان کالاها توسط ۱۲۳ شرکت طی یک‌هزار و ۳۴۴ فقره اظهارنامه صادر شد.

مدیرکل گمرک استان سمنان با اشاره به اینکه از ابتدای امسال میزان ۹۴ هزار و ۷۴۲ تن کالا به ارزش بیش از ۴۰ میلیون و ۴۶۴ هزار دلار از استان صادر شد، خاطرنشان کرد: عمده این کالاها شامل سالمبور بزی، سالمبور گوسفندی، کربنات سدیم، روغن موتور، کلرور کلسیم، هیدروکربن سبک، گرانول کامپاند، سوخت تقطیری، کاشی و سرامیک، کولر آبی، سیم و کابل، مواد شوینده، زغال سنگ، فروسیلیس، روغن پایه، و سیمان و... بود که به ۲۲ کشور جهان از جمله امارات، عراق، افغانستان، ترکیه، روسیه، پاکستان، تاجیکستان، ارمنستان، ازبکستان، بلغارستان، چین، عمان و... صادر شد.

حاجیان نژاد ادامه داد: در بخش واردات نیز طی همین مدت هفت‌هزار و ۹۱۴ تن کالا به ارزش بیش از ۲۲ میلیون و ۶۹۷ هزار دلار از گمرکات استان ترخیص شد.

وی گفت: عمده کالاهای وارداتی شامل انواع کنستانتره روی، ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، خودرو و برخی لوازم یدکی، ماشین آلات راهسازی، ورق گالوانیزه و پنبه بود که از ۱۵ کشور جهان مانند ترکیه، چین، آلمان، امارات، روسیه، و ایتالیا وارد کشور شده بود.

مدیرکل گمرک سمنان با اشاره به درآمد گمرکات استان سمنان طی دو ماه گذشته از سال ۱۴۰۵ اشاره و اضافه کرد: درآمدها بدون احتساب ضمانتنامه‌ها بالغ بر سه‌هزار و ۷۵ میلیارد و ۴۹۳ میلیون ریال بود که از این مقدار یک‌هزار و ۴۳۴ میلیارد و ۱۰۷ میلیون ریال مالیات بر ارزش افزوده محسوب می‌شود. که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۷۸ درصد افزایش داشت.

کد مطلب 6857427

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