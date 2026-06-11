جهش ۴۴ درصدی صادرات از گمرک سمنان؛ حضور فعال ۱۲۳ شرکت در بازارهای جهان

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی حاجیان‌نژاد بعد از ظهر پنجشنبه در نشست با اصحاب رسانه و خبرنگاران در گمرک مرکزی سمنان اعلام کرد: صادرات کالا از گمرکات استان در دو ماهه سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۴۴ درصد افزایش و از نظر ارزش ۱۸ درصد افزایش یافت. وی ادامه داد: این میزان کالاها توسط ۱۲۳ شرکت طی یک‌هزار و ۳۴۴ فقره اظهارنامه صادر شد.

مدیرکل گمرک استان سمنان با اشاره به اینکه از ابتدای امسال میزان ۹۴ هزار و ۷۴۲ تن کالا به ارزش بیش از ۴۰ میلیون و ۴۶۴ هزار دلار از استان صادر شد، خاطرنشان کرد: عمده این کالاها شامل سالمبور بزی، سالمبور گوسفندی، کربنات سدیم، روغن موتور، کلرور کلسیم، هیدروکربن سبک، گرانول کامپاند، سوخت تقطیری، کاشی و سرامیک، کولر آبی، سیم و کابل، مواد شوینده، زغال سنگ، فروسیلیس، روغن پایه، و سیمان و... بود که به ۲۲ کشور جهان از جمله امارات، عراق، افغانستان، ترکیه، روسیه، پاکستان، تاجیکستان، ارمنستان، ازبکستان، بلغارستان، چین، عمان و... صادر شد.

حاجیان نژاد ادامه داد: در بخش واردات نیز طی همین مدت هفت‌هزار و ۹۱۴ تن کالا به ارزش بیش از ۲۲ میلیون و ۶۹۷ هزار دلار از گمرکات استان ترخیص شد.

وی گفت: عمده کالاهای وارداتی شامل انواع کنستانتره روی، ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، خودرو و برخی لوازم یدکی، ماشین آلات راهسازی، ورق گالوانیزه و پنبه بود که از ۱۵ کشور جهان مانند ترکیه، چین، آلمان، امارات، روسیه، و ایتالیا وارد کشور شده بود.

مدیرکل گمرک سمنان با اشاره به درآمد گمرکات استان سمنان طی دو ماه گذشته از سال ۱۴۰۵ اشاره و اضافه کرد: درآمدها بدون احتساب ضمانتنامه‌ها بالغ بر سه‌هزار و ۷۵ میلیارد و ۴۹۳ میلیون ریال بود که از این مقدار یک‌هزار و ۴۳۴ میلیارد و ۱۰۷ میلیون ریال مالیات بر ارزش افزوده محسوب می‌شود. که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۷۸ درصد افزایش داشت.