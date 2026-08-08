صادرات سمنان ۳۶ درصد رشد کرد؛ ۲۷ کشور مقصد کالاهای تولیدی استان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی حاجیان نژاد غروب شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل گمرک استان سمنان، با اشاره به روند رو به رشد صادرات کالا از استان اظهار کرد: طی چهار ماهه سال جاری ۱۸۵ هزار تن کالا به ارزش ۹۰ میلیون دلار از سوی ۲۱۶ واحد تولیدی استان به بازارهای ۲۷ کشور جهان صادر شده است.

وی افزود: مقایسه آمار صادرات با مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که صادرات استان سمنان از نظر وزنی ۴۸ درصد و از نظر ارزشی ۳۶ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل گمرک استان سمنان ادامه داد: رشد همزمان حجم و ارزش صادرات، بیانگر افزایش ظرفیت تولید، توسعه بازارهای هدف و تقویت حضور واحدهای تولیدی استان در بازارهای بین‌المللی است.

حاجیان‌نژاد با بیان اینکه گسترش صادرات نقش مهمی در رونق تولید و اشتغال دارد، توضیح داد: حمایت از واحدهای تولیدی و تسهیل فرآیندهای گمرکی می‌تواند زمینه را برای افزایش صادرات و حضور بیشتر محصولات تولیدی استان در بازارهای خارجی فراهم کند.

وی همچنین به روند واردات کالا به استان اشاره کرد و افزود: در چهار ماهه امسال ۱۳ هزار و ۸۰۰ تن کالا به ارزش ۵۳ میلیون دلار وارد استان سمنان شده است.

مدیرکل گمرک استان سمنان ادامه داد: بخش قابل توجهی از کالاهای وارداتی را مواد اولیه و ماشین‌آلات خطوط تولید تشکیل می‌دهد که تأمین آنها نقش مؤثری در استمرار فعالیت واحدهای صنعتی، افزایش ظرفیت تولید و تأمین نیاز بخش‌های مختلف اقتصادی استان دارد.

حاجیان‌نژاد با اشاره به وضعیت تراز تجاری استان سمنان تصریح کرد: تراز تجاری استان ۷۰ درصد مثبت است که این موضوع نشان‌دهنده وضعیت مناسب صادرات در مقایسه با واردات و ظرفیت بالای استان در تجارت خارجی است.

وی تسهیل و تسریع در فرآیند ترخیص کالا، بازدیدهای مستمر از واحدهای تولیدی و شناسایی و رفع موانع گمرکی را از مهم‌ترین برنامه‌های گمرک استان عنوان کرد و افزود: این اقدامات با هدف حمایت از تولیدکنندگان، کاهش موانع پیش روی فعالان اقتصادی و کمک به رونق تولید و اشتغال در استان انجام می‌شود.

مدیرکل گمرک استان سمنان تأکید کرد: استمرار حمایت از واحدهای تولیدی و توسعه زیرساخت‌های صادراتی می‌تواند زمینه افزایش حضور محصولات استان در بازارهای جهانی و تقویت جایگاه سمنان در تجارت خارجی کشور را فراهم کند.