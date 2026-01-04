به گزارش خبرنگار مهر، همایش پیادهروی خانوادگی به مناسبت گرامیداشت دهه مقاومت و بصیرت و در ایام ششمین سالروز شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، عصر سهشنبه ۱۶ دیماه با حضور خانوادههای قمی در قم برگزار خواهد شد.
این همایش فرهنگی اجتماعی با هدف پاسداشت مقام والای شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و ترویج فرهنگ مقاومت، بصیرت و حضور خانوادگی در عرصههای ارزشی، در یکی از محورهای شاخص شهری قم برگزار میشود و اقشار مختلف مردم، بهویژه خانوادهها، در آن حضور خواهند یافت.
زمان آغاز این برنامه ساعت ۱۴:۳۰ روز سهشنبه هفته جاری تعیین شده و شرکتکنندگان مسیر پیادهروی را در بلوار پیامبر اعظم (ص) طی خواهند کرد، مسیری که در سالهای اخیر به یکی از کانونهای برگزاری برنامههای ملی و مذهبی شهر قم تبدیل شده است.
شروع حرکت راهپیمایان از عمود ۱۲ خواهد بود و شرکتکنندگان پس از طی مسیر پیشبینیشده، در میدان سلام به برنامه خود پایان خواهند داد.
این همایش در فضایی معنوی و با رویکرد گرامیداشت ارزشهای انقلاب اسلامی و فرهنگ ایثار و شهادت برگزار میشود.
برگزاری همایش پیادهروی خانوادگی در ایام سالروز شهادت سردار دلها، فرصتی برای تجدید میثاق مردمی با آرمانهای شهدا و تأکید بر نقش خانواده در انتقال مفاهیم مقاومت، ولایتمداری و بصیرت به نسلهای آینده به شمار میرود.
