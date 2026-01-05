به گزارش خبرگزاری مهر، علی نیکزاد در پیامی در توئیتر، در پاسخ به زیادهگویی ترامپ اظهار کرد: کسی که با تحریم معیشت مردم را هدف گرفت، امروز با زبان جنگ از نجات سخن میگوید.
نایبرئیس اول مجلس شورای اسلامی افزود: این روزها صدای فتنهگری از حلقوم شیطان بیرون آمده است.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: کسی که با تحریمهایش عامل تشدید فشار بر مردم شریف ایران است، امروز ژست ناجی به خود گرفته است و آنهم نجات از طریق جنگ و کشتار.
نیکزاد بیان کرد: این رفتار ترامپ تناقضی مضحک و تأملبرانگیز است.
وی تاکید کرد: زهی خیال باطل که مردم ما دشمنشناس هستند.
نظر شما