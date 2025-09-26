علی نیکزاد در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در نشست نمایندگان مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی با مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و جمعی از نمایندگان جانبازان، در خصوص واردات خودروی جانبازان ۵۰ تا ۷۰ درصد مقرر شد مشخصات ۵۸۸ نفر از جانبازان واجد شرایط که خودرو دریافت نکرده‌اند، به اداره کل تسهیلات بنیادشهید مرکز ارسال تا مشکل واردات خودروی این عزیزان برطرف شود.

وی با بیان اینکه حاضران در این نشست بر لزوم پیگیری مصوبات جلسه قبل تأکید کردند؛ افزود: برخی مصوبات با پیگیری نمایندگان مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی و بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، محقق شده و برخی در دست پیگیری است.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: در خصوص ساخت درمانگاه تخصصی ایثارگران در محل بنیاد شهرستان اردبیل، نتیجه برآن شد تا ۱۰ روز آینده مجوز مربوطه در کمیسیون ماده ۵ مطرح و صادر شود.

نیکزاد ادامه داد: همچنین در خصوص زمین ایثارگران، با پیگیری نمایندگان مردم استان، مقرر شد اداره کل راه و شهرسازی در اسرع وقت زمین مورد نیاز جانبازان را جهت واگذاری به واجدین شرایط تخصیص دهد.

وی با اشاره به اینکه در خصوص تجهیزات پزشکی بیمارستان ایثار از جمله‌ام آر آی، آمبولانس و موضوع افزایش تخت بیمارستان تصمیم بر آن شدتا موضوع از وزارت بهداشت پیگیری شود؛ افزود: در راستای رفاه حال جانبازان شیمیایی بستری در بیمارستان ایثارنیز مقرر شد با هماهنگی بنیاد و بیمارستان ایثار، پزشک متخصص ریه جهت ویزیت این گروه از جانبازان، به صورت منظم و مستمر، در بیمارستان ایثار حضور یابد.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: در نتیجه هماهنگی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و پیگیری مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، یک قطعه زمین به منظور احداث مرکز اقامتی و آموزشی ویژه جانبازان تخصیص یافته و قرار است در آینده نزدیک تحویل گردیده و مقدمات احداث آن اجرایی شود.