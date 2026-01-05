ناهید فیروزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گروه جهادی شهید حسن‌رضا فیروزی از سال ۱۳۹۷ فعالیت خود را در حوزه‌های فرهنگی، معنویت‌افزایی، سلامت، آموزش علمی، کاهش آسیب‌های اجتماعی، کمک‌های مؤمنانه و رسیدگی به سالمندان آغاز کرده است.

وی افزود: این گروه با مشارکت نزدیک به ۵۰ نفر از بانوان و دختران جهادگر، در محلات، مدارس و سطح شهر فعالیت می‌کند و رویکرد اصلی آن، ریشه‌یابی مسائل اجتماعی و فرهنگی و سپس اقدام عملی برای حل آن‌هاست.

مسئول گروه جهادی شهید حسن‌رضا فیروزی با اشاره به شبکه گسترده خیرین این گروه گفت: با توجه به شناخت ایجادشده در سطح شهرستان و شهرهای اطراف و همچنین فعالیت مؤثر در فضای مجازی، بیش از ۳۰۰ نفر از خیرین شامل کسبه، بازاریان و خانواده‌ها با این گروه همکاری دارند. برای هر برنامه فرهنگی، آموزشی یا کمک مؤمنانه، پویش‌های مردمی برگزار می‌شود و خیرین همواره پای کار هستند.

فیروزی از دیگر اقدامات این گروه به انجام فعالیت‌های اقتصادی به نفع نیازمندان، حضور در نمایشگاه‌های اقتصاد مقاومتی، اجرای برنامه‌های فرهنگی و آموزشی در مدارس، فعالیت‌های خدماتی و فرهنگی در ایام محرم با مشارکت ۵۷ نفر از بانوان به‌صورت اجرای زنده کشوری، برگزاری اردوهای فرهنگی، آموزشی و تفریحی برای اعضا و نیازمندان و نیز برگزاری دوره‌های آموزشی در حوزه آسیب‌های اجتماعی، جهاد تبیین، اشتغال، فرزندآوری و سبک زندگی اسلامی–ایرانی برای بانوان منطقه اشاره کرد.

وی افزود: پوشش رسانه‌ای این فعالیت‌ها نیز با همکاری گروه‌های جهادی انجام می‌شود تا مجاهدت‌های مردمی به‌درستی روایت و به الگویی الهام‌بخش برای جامعه تبدیل شود.

روایت هنرمندانه گروه‌های جهادی؛ مأموریت محوری گروه جهادی رسانه «نورا» در استان زنجان

مسئول گروه جهادی رسانه «نورا» گفت: گروه جهادی رسانه «نورا» با هدف روایت صحیح، هنرمندانه و اثرگذار از فعالیت‌های جهادی و مردمی، فعالیت خود را در استان زنجان و شهرستان خرمدره آغاز کرده و رسانه را نه صرفاً یک ابزار اطلاع‌رسانی، بلکه یکی از ارکان اصلی جهاد تبیین و خدمت‌رسانی می‌داند.

حدیثه کردلو در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این گروه جهادی رسانه‌محور با تأکید بر فرمایش راهبردی مقام معظم رهبری در بیانیه خطاب به جهادگران، به‌ویژه بند نهم این بیانیه که بر لزوم «هنرمندانه روایت شدن کارهای جهادی و رساندن آن به اطلاع عموم مردم» تصریح دارد، شکل گرفته است.

وی ادامه داد: رهبر انقلاب، رسانه را یکی از ابزارهای مهم تبیین حقیقت معرفی کرده‌اند و گروه جهادی رسانه نورا نیز با همین نگاه، روایت صادقانه و اثرگذار از مجاهدت‌های جهادی را، یک وظیفه انقلابی و جهادی می‌داند. این گروه به‌صورت رسمی در سال ۱۴۰۳ به ثبت رسیده است، اما پیش از ثبت رسمی نیز اعضای آن طی چندین سال، با تکیه بر روحیه جهادی و دغدغه‌مندی اجتماعی، در حوزه روایت‌گری رسانه‌ای فعالیت داشته‌اند.

مستندسازی اردوهای جهادی فرهنگی، بهداشتی و درمانی، پوشش رسانه‌ای فعالیت گروه‌های جهادی در حوادث و میدان‌های خدمت‌رسانی، از جمله دفاع مقدس ۱۲ روزه، برنامه‌های محرومیت‌زدایی و تولید محتوای تصویری و چندرسانه‌ای از تلاش‌های خالصانه جهادگران، بخشی از اقدامات این گروه در سال‌های گذشته بوده است.

کردلو گفت: از نگاه اعضای گروه جهادی رسانه نورا، رسانه در میدان جهاد امروز نقشی تعیین‌کننده دارد؛ نقشی مؤثر در تبیین حقیقت، مقابله با تحریف و امیدآفرینی در جامعه. این گروه معتقد است که روایت خدمات جهادی، امری حاشیه‌ای یا تبلیغاتی نیست، بلکه بخش جدایی‌ناپذیر از رسالت جهاد به شمار می‌رود؛ چراکه اگر خدمت به‌درستی روایت نشود، الگوسازی صورت نمی‌گیرد و بدون الگو نیز جریان‌سازی در جامعه محقق نخواهد شد.

وی ادامه داد: بر همین اساس، هدف اصلی گروه جهادی رسانه نورا، تربیت، سازماندهی و تثبیت یک جریان رسانه‌ای جهادی است؛ جریانی است که بتواند به‌عنوان راوی‌ای صادق، هنرمند و اثرگذار، مجاهدت‌های مردمی را به تصویر بکشد و با تولید محتوای فاخر، متعهد و امیدبخش، زمینه‌ساز ترویج فرهنگ جهاد، خدمت‌رسانی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و مشارکت مردمی شود.

مسئول گروه جهادی رسانه «نورا» گفت: چشم‌انداز این گروه، تبدیل شدن به یک مرجع معتبر و مردمی در حوزه روایت هنرمندانه فعالیت‌های جهادی در سطح استان و حتی ملی است؛ مرجعی که با اتکا به نیروی جوان، متعهد و متخصص خود، بتواند صدای واقعی میدان جهاد را بدون اغراق و تحریف به گوش عموم مردم برساند و گامی مؤثر در تقویت روحیه انقلابی و امید اجتماعی بردارد.