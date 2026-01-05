برنامه ساپینتو برای جایگزین حردانی در دیدار با تراکتور چیست؟

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در چارچوب هفته شانزدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران باید در تهران میزبان تیم تراکتور باشد. آبی‌پوشان در شرایطی برابر این تیم به میدان می‌روند که صالح حردانی به دلیل محرومیت، قادر به همراهی استقلال در این دیدار نخواهد بود.

در غیاب حردانی، سرمربی پرتغالی استقلال برای تقابل با تراکتور چند سناریوی مختلف را در نظر دارد.

یکی از گزینه‌های ساپینتو، استفاده از سامان فلاح در پستی غیرتخصصی و انتقال او به سمت راست خط دفاعی است. در این صورت، روزبه چشمی یا عارف غلامی می‌توانند به جای فلاح در قلب خط دفاعی قرار گرفته و در کنار رستم آشورماتوف زوج دفاع میانی استقلال را تشکیل دهند.

سناریوی دیگر، استفاده از خود رامین رضائیان در ترکیب اصلی و تشکیل زوج او با یاسر آسانی در سمت راست استقلال است؛ گزینه‌ای که می‌تواند به افزایش قدرت تهاجمی آبی‌ها از این جناح کمک کند. البته که ساپینتو در دیدارهای اخیر روی نام رضائیان خط قرمز کشیده و باید دید در نبود بازیکن اصلی خود در دفاع راست حاضر به استقلال از رضائیان خواهد شد یا خیر.

همچنین استفاده از عارف غلامی در سمت راست خط دفاعی نیز از دیگر گزینه‌های پیش‌روی ریکاردو ساپینتو برای این دیدار حساس به شمار می‌رود.

کسب سه امتیاز این دیدار خانگی می‌تواند نقش مهمی در نزدیک شدن استقلال به صدر جدول داشته باشد و باید دید آبی‌پوشان قادر خواهند بود پیروزی دیدار رفت برابر تراکتور را در این مسابقه نیز تکرار کنند یا خیر.