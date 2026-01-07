به گزارش خبرنگار مهر، با پایان نیم‌فصل نخست لیگ برتر، بررسی آمار دقایق حضور بازیکنان استقلال در زمین نشان می‌دهد کدام نفرات بیشترین بار فنی تیم را در این مقطع به دوش کشیده‌اند. آمارها گویای آن است که برخی بازیکنان به مهره‌های ثابت و قابل اتکای کادر فنی تبدیل شده‌اند و نقش پررنگی در ترکیب آبی‌ها داشته‌اند.

در صدر این فهرست، یاسر آسانی با ۱۵۳۱ دقیقه حضور در زمین قرار دارد بازیکنی که در بیشتر مسابقات نیم‌فصل بدون وقفه در ترکیب اصلی به میدان رفته و یکی از مهره‌های کلیدی استقلال به شمار می‌آید. اعتماد کادر فنی به این بازیکن باعث شده او بیشترین دقایق بازی را میان هم‌تیمی‌هایش ثبت کند.

پس از او علیرضا کوشکی با ۱۴۸۸ دقیقه در رتبه دوم قرار دارد. کوشکی نیز در طول نیم‌فصل یکی از بازیکنان ثابت استقلال بوده و نقش مهمی در ساختار تاکتیکی تیم ایفا کرده است. حضور مستمر او در ترکیب نشان‌دهنده جایگاه ویژه‌اش نزد سرمربی استقلال است.

منیر الحدادی با ۱۴۲۶ دقیقه حضور در زمین، سومین بازیکن این فهرست محسوب می‌شود. او در بخش‌های مختلف فصل عملکرد باثباتی از خود نشان داد و یکی از عناصر قابل اتکای استقلال در جریان مسابقات بود.

در رتبه بعدی آنتونیو آدان با ۱۳۲۲ دقیقه بازی قرار دارد دروازه بانی که با وجود رقابت در پست خود، توانسته زمان قابل توجهی در ترکیب استقلال حضور داشته باشد و اعتماد کادر فنی را جلب کند.

سامان فلاح نیز با ۱۳۰۶ دقیقه حضور در زمین، یکی دیگر از بازیکنانی است که نیم‌فصل پرکاری را پشت سر گذاشته و در ترکیب استقلال نقش مؤثری ایفا کرده است. دقایق بالای بازی او نشان می‌دهد استقلال در این پست تا حد زیادی روی فلاح حساب کرده است.

در نهایت حسین گودرزی با ۱۲۶۱ دقیقه بازی، ششمین بازیکن پرکار استقلال تا پایان نیم‌فصل اول به شمار می‌آید؛ بازیکنی که با حضور منظم در ترکیب، سهم مهمی در عملکرد تیم داشته است.

این آمارها نشان می‌دهد استقلال در نیم‌فصل نخست، بیشترین اتکا را به این ۶ بازیکن داشته و ستون اصلی تیم بر پایه حضور مستمر آن‌ها شکل گرفته است. بدون تردید، حفظ آمادگی بدنی و جلوگیری از افت یا مصدومیت این نفرات، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر استقلال در نیم‌فصل دوم، لیگ برتر و سایر رقابت‌ها داشته باشد.