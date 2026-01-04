  1. ورزش
گل یاسر آسانی در بین برترین های آسیا + لینک رای و فیلم

سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در مطلبی از مخاطبان خود خواست تا بهترین گل لیگ قهرمانان آسیا 2 را انتخاب کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC، هفته ششم و پایانی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا دو ۲۰۲۵/۲۶، با صحنه‌های مهیج و گل‌های تماشایی همراه بود: ضربات سر دقیقه آخر، شوت‌های زاویه بسته و شلیک‌های از راه دور که حسابی دل هواداران را شاد کردند.

میچل ولاپ - الاهلی (مقابل اندیجان)

هافبک با زمان و فضای کافی، جادوی خود را نشان داد و گل دوم خود مقابل پی‌اف‌سی اندیجون را از خارج محوطه جریمه با شوتی تماشایی به ثمر رساند و شانس حریف را به صفر رساند.

یاسر آسانی - استقلال (مقابل المحرق)

وینگر با یک حرکت کلاسیک پای چپ، توپ را به داخل کشید و گل زد؛ مهارتش قابل تحسین است و متوقف کردنش کار آسانی نیست.

ژائو فلیکس - النصر (مقابل الزوراء)

دو پرتغالی یک اثر هنری خلق کردند؛ کریستیانو رونالدو در دقیقه ۴۴ با یک پاس لوپ دقیق، ژوائو فلیکس را در موقعیت گل قرار داد و او با یک چیپ ظریف توپ را به تور رساند.

دیجان درازیک - اف‌سی گوآ (مقابل اف‌سی ایستیکلول)

تیم هندی با یک گل فوق‌العاده از مسابقات خداحافظی کرد؛ درازیک فضای داخل محوطه را پیدا کرد و با شوتی کات‌دار و دقیق توپ را به گوشه بالای دروازه فرستاد.

عهده الفاخوری - الحسین (مقابل آهال)

الفاخوری یک پاس فلیکی از لاتیر فال گرفت، از سمت راست پیش رفت و از زاویه بسیار بسته توپ را بین مدافع و تیر دروازه جای داد؛ هیچ فضا و دیدی نبود، اما گل شد!

رامون تانکه - پرسیب باندونگ (مقابل بانکوک یونایتد)

رامون تانکه با یک ضربه سر پروازی، توپی کامل و قدرتمند وارد دروازه کرد که مهار آن غیرممکن بود.

تسی نینده - لاین سیتی سیلرز (مقابل سلنگور)

در یک ضربه کاشته کوتاه تمرین شده، نینده دیر وارد محوطه جریمه شد و توپ را با قدرت وارد دروازه کرد.

ریویا یاماشیتا - گامبا اوزاکا (مقابل راتچابوری)

یاماشیتا با یک حرکت تکنیکی، مدافعان را جا گذاشت و با ضربه پای کنار توپ را از دست‌های دروازه‌بان عبور داد و گل زیبایی به ثمر رساند.

ترنت بوهاگیار - تامپینس روورز (مقابل بی‌جی پاتوم یونایتد)

این وینگر غیرقابل مهار بود و گل پیروزی تیمش را زد؛ تامپینس روورز با این برد به مرحله حذفی صعود کرد و صدر گروه H را به دست آورد.

آن جائه جون - پوهانگ استیلرز (مقابل کایا ایلوایلو)

پاک سونگ-دونگ پس از دفع ضعیف جیسوس ملیزا، توپ را برای آن جائه-جون فراهم کرد و او با فضای کافی توپ را به دروازه زد.

برای رأی دادن به گل مورد نظر خود می‌توانید (اینجا) کلیک کنید.

