گل یاسر آسانی در بین برترین های آسیا + لینک رای و فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC، هفته ششم و پایانی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا دو ۲۰۲۵/۲۶، با صحنههای مهیج و گلهای تماشایی همراه بود: ضربات سر دقیقه آخر، شوتهای زاویه بسته و شلیکهای از راه دور که حسابی دل هواداران را شاد کردند.
میچل ولاپ - الاهلی (مقابل اندیجان)
هافبک با زمان و فضای کافی، جادوی خود را نشان داد و گل دوم خود مقابل پیافسی اندیجون را از خارج محوطه جریمه با شوتی تماشایی به ثمر رساند و شانس حریف را به صفر رساند.
یاسر آسانی - استقلال (مقابل المحرق)
وینگر با یک حرکت کلاسیک پای چپ، توپ را به داخل کشید و گل زد؛ مهارتش قابل تحسین است و متوقف کردنش کار آسانی نیست.
ژائو فلیکس - النصر (مقابل الزوراء)
دو پرتغالی یک اثر هنری خلق کردند؛ کریستیانو رونالدو در دقیقه ۴۴ با یک پاس لوپ دقیق، ژوائو فلیکس را در موقعیت گل قرار داد و او با یک چیپ ظریف توپ را به تور رساند.
دیجان درازیک - افسی گوآ (مقابل افسی ایستیکلول)
تیم هندی با یک گل فوقالعاده از مسابقات خداحافظی کرد؛ درازیک فضای داخل محوطه را پیدا کرد و با شوتی کاتدار و دقیق توپ را به گوشه بالای دروازه فرستاد.
عهده الفاخوری - الحسین (مقابل آهال)
الفاخوری یک پاس فلیکی از لاتیر فال گرفت، از سمت راست پیش رفت و از زاویه بسیار بسته توپ را بین مدافع و تیر دروازه جای داد؛ هیچ فضا و دیدی نبود، اما گل شد!
رامون تانکه - پرسیب باندونگ (مقابل بانکوک یونایتد)
رامون تانکه با یک ضربه سر پروازی، توپی کامل و قدرتمند وارد دروازه کرد که مهار آن غیرممکن بود.
تسی نینده - لاین سیتی سیلرز (مقابل سلنگور)
در یک ضربه کاشته کوتاه تمرین شده، نینده دیر وارد محوطه جریمه شد و توپ را با قدرت وارد دروازه کرد.
ریویا یاماشیتا - گامبا اوزاکا (مقابل راتچابوری)
یاماشیتا با یک حرکت تکنیکی، مدافعان را جا گذاشت و با ضربه پای کنار توپ را از دستهای دروازهبان عبور داد و گل زیبایی به ثمر رساند.
ترنت بوهاگیار - تامپینس روورز (مقابل بیجی پاتوم یونایتد)
این وینگر غیرقابل مهار بود و گل پیروزی تیمش را زد؛ تامپینس روورز با این برد به مرحله حذفی صعود کرد و صدر گروه H را به دست آورد.
آن جائه جون - پوهانگ استیلرز (مقابل کایا ایلوایلو)
پاک سونگ-دونگ پس از دفع ضعیف جیسوس ملیزا، توپ را برای آن جائه-جون فراهم کرد و او با فضای کافی توپ را به دروازه زد.
