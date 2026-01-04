مرتضی یکه در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص پیروزی دو بریک استقلال برابر سپاهان استقلال از بازی معوقه دور رفت گفت: کمتر کسی فکر می کرد با توجه به شکست استقلال برابر گل گهرسیرجان و حاشیه های به وجود آمده آبی پوشان بتوانند در اصفهان و خارج از خانه سپاهان را شکست دهند ولی بازیکنان پرانرژی و موقعیت‌شناس استقلال نشان دادند که اگر منافع هواداران در میان باشد از جان مایه می گذارند تا تیم بتواند برنده شده و دل هواداران شاد شود.

این پیشکسوت آبی پوشان ادامه داد: استقلال در یک بازی پایاپای مقابل سپاهانی که آنها هم بازی خوبی انجام دادند توانست به یک برد حساس و بسیار سرنوشت و حساس دست پیدا کند. شاید اگر استقلال در پایان فصل به قهرمانی دست پیدا کند این برد یکی از عوامل اصلی قهرمانی آبی پوشان خواهد بود. ضمن اینکه این پیروزی در دقایق پایانی ما را به یاد آخرین برد استقلال حدود ۷ سال پیش در همین دقایق پایانی مقابل سپاهان انداخت که پاتوسی توانست مشابه چنین گلی را برابر سپاهان به ثمر برساند.

وی در ادامه و در خصوص عملکرد خطوط ۴ گانه استقلال برابر سپاهان اصفهان گفت: استقلال در روزی که در تمام خطوط تقریبا بدون اشتباه بازی کرد به یک برد حساس دست پیدا کرد. اتفاقی که در دیدار برابر گل گهر رخ نداد و آبی پوشان به دلیل اشتباهات فراوان نتیجه را واگذار کردند. از درون دروازه که آدان قرار گرفته بود تا خط حمله که بازیکنان جوان استقلال آن را تشکیل می دهند همه با جان و دل بازی کردند، سعی کردند اشتباه نکنند و توانستند از موقعیت های به دست آمده استفاده کرده و به برد دست پیدا کنند.

مرتضی یکه با انتقاد از نبود یک کمیته فنی در استقلال در طول سالهای گذشته گفت: نیاز به یک کمیته فنی که بتواند ساپینتو را همراهی کند بسیار به چشم می آید. البته استقلال در سالهای پیش کمیته فنی تشکیل داد اما متاسفانه دوام و بقا نداشت و خیلی زود از هم پاشید اما به اعتقاد من با توجه به نتایج به دست آمده و بعضا صحبت هایی که به یکباره ساپینتو انجام می دهد تشکیل یک کمیته فنی از نان شب برای استقلال واجب تر شده است.

بازیکن سابق استقلال ادامه داد: این کمیته باید متشکل از پیشکسوتان و با تجربه های استقلال باشد؛ مردانی که در امر مربیگری موفق بوده، به استقلال کمک کردند، کاملا با جو تیم آشنا هستند و می دانند که چه اتفاقاتی درون استقلال رخ می دهند. اعتقاد دارم مدیریت باشگاه استقلال باید هر چه زودتر کمیته فنی را تشکیل دهد تا در مواقع لزوم به ساپینتو کمک کنند. حضور آنها به منزله دخالت در کار فنی نیست و نباید چنین تصوری داشت. کار کمیته فنی نظارت بر اتفاقاتی است که در استقلال می افتد و اگر بین کمیته فنی و کادر فنی تعامل برگزار باشد در آینده ای نزدیک موفقیت استقلال بیشتر به چشم خواهد آمد.

کارشناس فوتبال در خصوص اینکه گفته می شود در روزهای آتی مدیرعامل جدید استقلال انتخاب خواهد شد گفت: انتخاب یک مدیرعامل کاربلد حساس ترین بخش در استقلال خواهد بود؛ مدیری که می خواهد انتخاب شود باید آشنایی با استقلال و شرایط تیم را داشته باشد. نباید به دنبال سوءاستفاده و رانت از پست مدیریتی باشد. تمرکزش باید بر روی استقلال باشد و بزرگترین کارش در مدیریت باشگاه این باشد که حاشیه ها را از تیم دور کند.

مرتضی یکه ادامه داد: تعامل را در استقلال ایجاد کرده و اجازه ندهد هر کسی در امور استقلال دخالت کند. او باید از کادر فنی و بازیکنان حمایت کند ولی اجازه ندهد هیچ کس چه از طرف کادر فنی و چه بازیکنان برای استقلال حاشیه سازی کنند و در مجموع باید مدیری به استقلال بیاید که از نظرات پیشکسوتان و کسانی که استقلال را به خوبی می شناسند مشورت گرفته تا دچار اشتباه نشود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: دور رفت لیگ به پایان رسید. ساپینتو توانست با پیروزی برابر سپاهان دوباره به جمع بالانشینان جدول باز گردد. حالا او و دستیارانش کار سختی در پیش خواهند داشت. دور برگشت جای اشتباه نیست و اگر ساپینتو می خواهد به عنوان سرمربی استقلال در پایان فصل جام را بالای سر ببرد باید برخی رفتارها را کنار گذاشته، آرامش را به استقلال بازگرداند، با بازیکنان تعامل خوبی داشته باشد تا او به همراه بازیکنان و هواداران به اهدافی که در سر دارد دست پیدا کند.