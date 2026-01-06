خروج بازیکن تراکتور از لیست بازیکنان نیم فصل دوم لیگ برتر

به گزارش خبرنگار مهر، ایگور پوستونسکی بازیکن خارجی و تأثیرگذار تیم فوتبال تراکتور تبریز به دلیل آسیب‌دیدگی شدید از ناحیه رباط صلیبی، ادامه رقابت‌های فصل جاری لیگ برتر را از دست داد تا عملاً فصل برای این هافبک کروات به پایان برسد.

بر اساس بررسی‌های پزشکی و نظر کادر درمانی تراکتور، دوره درمان و بازگشت پوستونسکی به میادین زمان‌بر خواهد بود و او قادر نخواهد بود در نیم‌فصل دوم تیمش را همراهی کند. به همین دلیل باشگاه تراکتور برای جلوگیری از سوخت شدن سهمیه بازیکن خارجی در فصل آینده و همچنین فراهم شدن امکان جذب بازیکن جانشین، تصمیم گرفته نام این بازیکن را از فهرست خود در نیم‌فصل دوم خارج کند.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده که پوستونسکی با تراکتور قرارداد معتبر دارد، اما قوانین نقل و انتقالات و محدودیت سهمیه خارجی باعث شده مدیران باشگاه تبریزی، با وجود رضایت فنی از عملکرد این بازیکن، ناچار به کنار گذاشتن او از لیست تیم شوند.

باشگاه تراکتور در نظر دارد در ادامه نقل و انتقالات زمستانی، یک بازیکن خارجی یا داخلی را به عنوان جانشین پوستونسکی جذب کند تا خلأ ایجادشده در خط میانی این تیم برای نیم‌فصل دوم لیگ برتر به حداقل برسد. غیبت این هافبک تأثیرگذار بدون شک چالش مهمی برای کادر فنی تراکتور خواهد بود؛ چالشی که قرار است با تصمیمات مدیریتی و تقویت ترکیب تیم در ادامه فصل جبران شود.